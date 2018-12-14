Чи можна покарати депутатів, що підкуповують українців перед виборами: відповідь експерта

Передвиборча кампанія офіційно ще не стартувала, проте депутати вже почали "благодійними" продуктовими наборами змагатися за голоси та прихильність українців. Зазвичай ці набори складаються з макаронів, олії, борошна тощо. Люди стверджують, що в обмін на продовольчі пакунки у них брали копію паспорта та пенсійного посвідчення, у такий спосіб незаконно збирали персональні дані.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів експерт з виборчих питань руху "Чесно" Микола Виговський.

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Він наголосив, що депутати зазвичай маскують такий підкуп виборців під благодійну діяльність. Варто зазначити, що згідно з законом, жодна благодійна організація не має права здійснювати будь-яку політичну агітацію. Проте зазвичай на місцях роздачі продуктів перебуває або сам депутат, або його представники.

На жаль, в Україні немає судової практики покарань за підкуп виборців. Загалом це є наслідком старої виборчої системи, адже підкуп відбувається переважно у мажоритарних округах, де не такі жорсткі умови до прозорості політичних кампаній,

– сказав Виговський.



Білборд на Одещині

На думку експерта, існують два шляхи розв'язання цієї проблеми: жорсткіше покарання і виборча реформа, яка скасує мажоритарну систему. Він додав, що 90 днів до виборів – це "сіра зона", у якій невідомо, як застосовувати законодавство, адже офіційно передвиборча кампанія ще не розпочалася.

Існує велика небезпека втручання Росії, яка у рамках гібридної війни з Україною буде використовувати спрощену можливість купити і провести свого кандидата в український парламент,

– зауважив Микола Виговський.

Нагадаємо, що під час передвиборчої кампанії, що розпочнеться 31 грудня 2018 року, політики зазвичай порушують теми тарифів, цін, війни, корупції. Втім, на думку експертів, нові обіцянки навряд чи будуть виконані. В цілому ж, констатують фахівці, під час майбутньої гонки розкрутка екологічної проблематики очікуваного ефекту не принесе.