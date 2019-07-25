Чи належить телеканал "Прямий" Порошенку: пояснення експерта

ДБР веде резонансне провадження по придбанню та фінансуванню телеканалу "Прямий", який до Революції гідності мав назву "Тоніс" і належав старшому сину Віктора Януковича. А коли той втік, то телеканал опинився в руках оточення Петра Порошенка.

Цей телеканал отримує багатомільйонні вливання в доларах на закупівлю обладнання, на побудову студії, на оплату величезних гонорарів ведучим. Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів журналіст-розслідувач Дмитро Гнап.

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Журналіст повідомив, що телеканал належить Володимиру Макеєнку офіційно, але практика підставних осіб, що в Україні, що закордоном існує багато років.

Я особисто питав в Макеєнка: "Поясніть звідки у вас гроші на придбання цього каналу?". Він відповів, що це комерційна таємниця,

– заявив Дмитро Гнап.

"Проте провладний блогер Карл Волох, здається, що так його звати. Він пів роки тому обмовився випадково, коли сказав, що влада змушена красти гроші, займатися корупцією, фінансувати телеканал "Прямий" для того, щоб протистояти ворожій пропаганді", – додав Гнап.

Журналіст-розслідувач зробив висновок, що вони вже навіть і не приховували, що канал належить Порошенку і що він фінансується через вкрадені з бюджету чи на інших потоках гроші. А також, що раніше цей телеканал належав родині Януковича.



Петро Порошенко

"Крім відмивання грошей на фінансування цього "Прямого" каналу ще постає питання, а що було обіцяно Януковичу, щоб телеканал "Тоніс" перейшов в руки Порошенку і став "Прямим", – заявив Дмитро Гнап.