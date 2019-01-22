"Чи наркотики, чи струс мозку": нарколог не знає, звідки у крові Зайцевої взялись опіати

Лікар-нарколог Олена Федірко, яка першою обстежила водійку автомобіля Lexus Олену Зайцеву на вживання опіатів після смертельної ДТП, нарешті з'явилася на судове засідання. Перед його початком вона заявила, що наркотичного сп'яніння в однієї з підозрюваних Олени Зайцевої не ідентифікували.

Про це вона заявила у Київському райсуді Харкова перед засіданням.

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24 канал писав, що правоохоронцям нарешті вдалось розшукати лікаря-нарколога Олену Федірко. Раніше з’являлася інформація, що нарколог виїхала на окуповані території, однак тепер погодилась прийти в суд добровільно.

Федірко розповіла, що вона виявила в учасниці ДТП звужені зіниці і нестійку ходу, проте ці ознаки могли свідчити як про вживання заборонених речовин, так і про черепно-мозковій травмі.

Наркотичне сп’яніння (у Зайцевої – 24 Канал) ніхто не ідентифікував. Там висновок – встановлено факт вживання опіатів. І тому, чи це було наркотичне сп’яніння чи струс головного мозку, сказати неможливо,

– стверджує Федірко.

Наркоголог наголосила, що висновки були зроблені пізніше, на підставі хіміко-токсикологічного дослідження.

При цьому на запитання, чи показали результати аналізів наркотики в крові Зайцевої, вона заявила, що наркотиків виявлено не було. Одна квже згодом, після кількох уточнюючих запитань, погодилася, що опіати там все-таки виявили.

"Я була схильна, що у неї черепно-мозгова травма, після хіміко-токсиологічного висновку також не прийшла до висновку, що вона була у стані наркотичного сп'яніння", – додала Федірко.

До слова, раніше за результатами судово-медичної експертизи так і не вдалося встановити, чи була Олена Зайцева під впливом опіатів у момент аварії. Як зауважили у висновку Співробітники Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи, у них немає достатньо даних, аби це визначити.

Що відомо про ДТП за участю Зайцевої та Дронова?18 жовтня 2017 року на вулиці Сумській у Харкові трапилась смертельна ДТП за участю автомобілів Lexus і Volkswagen Touareg. Унаслідок зіткнення позашляховик відлетів на тротуар і влетів у пішоходів, що призвело до смерті 6 осіб. Автомобілем Lexus керувала 20-річна Олена Зайцева, яку суд взяв під арешт, водієм Volkswagen Touareg був Геннадій Дронов, якого суд теж узяв під варту.