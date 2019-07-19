Чи отримає Зеленський контрольовану більшість у парламенті: відповідь експертів

Після оголошення результатів виборів Президент України Володимир Зеленський може отримати контрольовану Верховну Раду та Кабінет Міністрів і зможе тотально контролювати владу в Україні.

З приводу цієї тези в програмі "Політанотомії" висловили свої думки експерти.

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Політолог Олексій Гарань: З партійними списками невідомо чи він набере 50%. Друге – це мажоритарка. Тут теж не впевнений, що наберуть. Теоретично може набрати однопартійну більшість, але скоріше за все прийдеться формувати коаліцію.

Екс-голова Секретаріату президента Віктора Ющенка Олег Рибачук: Це буде карма Януковича. Якщо ти забираєш все на себе, то тобі нема на кого показувати пальцем. В Україні тобі буде кінець, тому що відповідальність нема на кого перекласти. Якщо у Віктора Ющенка була Юлія Тимошенко, то у Віктора Януковича Микола Азаров. Брати всю відповідальність – це прокляття.

Олексій Гарань: У Зеленського можуть бути і можливості і ризики. Тобто, з одного боку, якщо буде стабільний уряд. Якщо до наступних виборів не відбувається ніяких різких криз та драматичних ситуацій, то в цей час можна проводити реформи і навіть непопулярні. Тобто, над тобою не висить примара наступних виборів. З іншого боку, є ризики монополізації влади.

Політтехнолог Сергій Гайдай: Проблема не в концентрації влади. А проблема – для чого це. В 2014 році я писав, що Петро Порошенко концентрує владу в своїх руках. Він це робив і по Конституції, і за її межами, розставлячи своїх людей там, де це можливо.



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