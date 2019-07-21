Чи піде "Європейська солідарність" в опозицію: відповідь Чийгоза

Згідно з остаточними результатами Національного екзит-полу 5-відсотковий бар'єр долають партії "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Європейська солідарність", ВО "Батьківщина" та партія "Голос" – 6,5%. Після початку роботи у Верховній Раді нардепи перейдуть до обговорення щодо ймовірної коаліції.

Кандидат в народні депутати від "Європейської солідарності" в прямому ефірі 24 каналу Ахтем Чийгоз розповів про плани партії на найближчі роки.

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Зокрема він дав відповідь на питання про те, чи піде політсила в опозицію. Адже напередодні в "Слузі народу" неодноразово заявляли, що не утворюватимуть коаліції з партією п'ятого президента Петра Порошенка.

– Я скажу зараз свою особисту думку, я її часто повторюю. Я не можу бути у своїй країні, в себе вдома, в опозиції. Я активний, як і всі у нашій команді.

Якщо обрані сьогодні партії збиватимуть курс й житимуть реваншем чи створюватимуть серйозні виклики перед нашою країною, скоріше вони опиняться в опозиції до свого народу.

– Як активна сила ми будемо завжди залучати народ до підтримки фундаменту, на якому стоїть наша держава: цілісність, незалежність, проєвропейський вибір, проатлантичний вибір й, звичайно, перемога у війні проти ворога.



Остаточні результати екзит-полу/ Інфографіка 24 каналу

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