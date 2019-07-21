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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Чи піде "Європейська солідарність" в опозицію: відповідь Чийгоза

      1087 Читать новость на русском
      Ахтем Чийгоз
      Ахтем Чийгоз / ua-independent.com

      Згідно з остаточними результатами Національного екзит-полу 5-відсотковий бар'єр долають партії "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Європейська солідарність", ВО "Батьківщина" та партія "Голос" – 6,5%. Після початку роботи у Верховній Раді нардепи перейдуть до обговорення щодо ймовірної коаліції.

      Кандидат в народні депутати від "Європейської солідарності" в прямому ефірі 24 каналу Ахтем Чийгоз розповів про плани партії на найближчі роки.

      Важливо! Екзит-пол на парламентських виборах України-2019: відомі результати голосування

      Зокрема він дав відповідь на питання про те, чи піде політсила в опозицію. Адже напередодні в "Слузі народу" неодноразово заявляли, що не утворюватимуть коаліції з партією п'ятого президента Петра Порошенка.

      – Я скажу зараз свою особисту думку, я її часто повторюю. Я не можу бути у своїй країні, в себе вдома, в опозиції. Я активний, як і всі у нашій команді. 

      Якщо обрані сьогодні партії збиватимуть курс й житимуть реваншем чи створюватимуть серйозні виклики перед нашою країною, скоріше вони опиняться в опозиції до свого народу.

      – Як активна сила ми будемо завжди залучати народ до підтримки фундаменту, на якому стоїть наша держава: цілісність, незалежність, проєвропейський вибір, проатлантичний вибір й, звичайно, перемога у війні проти ворога.

      результати екзит-полу
      Остаточні результати екзит-полу/ Інфографіка 24 каналу

      Виборчий марафон на 24 каналі: дивіться онлайн-трансляцію

       

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Парламентські вибори 2019 Новини політики Слуга народу Європейська солідарність Ахтем Чийгоз
      Джерело: 24 канал
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