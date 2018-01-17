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РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ КІР ДОЛОРЕС О'РІОРДАН ІРИНА НОЗДРОВСЬКА
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РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ КІР ДОЛОРЕС О'РІОРДАН ІРИНА НОЗДРОВСЬКА

Чи ухвалять депутати сьогодні закон про деокупацію Донбасу

13:16, сьогодні 312 Читать новость на русском

Депутати другий день поспіль розглядають закон про деокупацію Донбасу. Вчора з семисот поправок до президентського документу обранці подужали лише 500.

Про це в прямому ефірі повідомив кореспондент 24 Каналу.

В парламенті прогнозують, що саме голосування відбудиться вже завтра.

В коаліції зізнаються, що повного важелю впливу на окуповані території немає. Однак переконують, що Росія понесе відповідальність за війну.

Читайте також: Закон про реінтеграцію – це домовленості з Путіним, – нардеп

Опозиційні сили наполягають, щоб в законі були пункти про окупацію Криму і вказана дата початку бойових дій.

А Президент України незадоволений кількістю правок, які внесли до його законопроекту. І він хоче, щоб приймали більш наближину до його версії закону.

Теги: Новини України АТО Реінтеграція Донбасу Новини політики Верховна Рада Новини Криму Законопроект
Джерело: 24 Канал
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