Чи ухвалять депутати сьогодні закон про деокупацію Донбасу

Депутати другий день поспіль розглядають закон про деокупацію Донбасу. Вчора з семисот поправок до президентського документу обранці подужали лише 500.

Про це в прямому ефірі повідомив кореспондент 24 Каналу.

В парламенті прогнозують, що саме голосування відбудиться вже завтра.

В коаліції зізнаються, що повного важелю впливу на окуповані території немає. Однак переконують, що Росія понесе відповідальність за війну.

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Опозиційні сили наполягають, щоб в законі були пункти про окупацію Криму і вказана дата початку бойових дій.

А Президент України незадоволений кількістю правок, які внесли до його законопроекту. І він хоче, щоб приймали більш наближину до його версії закону.