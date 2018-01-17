Чи ухвалять депутати сьогодні закон про деокупацію Донбасу
13:16, сьогодні 312 Читать новость на русском
Депутати другий день поспіль розглядають закон про деокупацію Донбасу. Вчора з семисот поправок до президентського документу обранці подужали лише 500.
Про це в прямому ефірі повідомив кореспондент 24 Каналу.
В парламенті прогнозують, що саме голосування відбудиться вже завтра.
В коаліції зізнаються, що повного важелю впливу на окуповані території немає. Однак переконують, що Росія понесе відповідальність за війну.
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Опозиційні сили наполягають, щоб в законі були пункти про окупацію Криму і вказана дата початку бойових дій.
А Президент України незадоволений кількістю правок, які внесли до його законопроекту. І він хоче, щоб приймали більш наближину до його версії закону.
Джерело: 24 Канал
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