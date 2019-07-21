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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Чи виправдали результати екзит-полів виборів у Раду ваші очікування: опитування

      2322 Читать новость на русском
      Як ви ставитесь до результатів екзит-полу парламентських виборів
      Як ви ставитесь до результатів екзит-полу парламентських виборів / 24 канал

      За даними національного екзит-полу, на парламентських виборах лідирує партія "Слуга народу". Вона набирає 44,2% голосів виборців.

      До парламенту за результатами національного екзит-полу проходять, долаючи бар'єр у 5%, такі партії:

      Читайте також: Екзит-пол на парламентських виборах України-2019: відомі результати голосування

      1. "Слуга народу" – 44,2% голосів виборців
      2. "Опозиційна платформа – За життя" – 11,4%,
      3. "Європейська Солідарність" – 8,8%,
      4. ВО "Батьківщина" – 7,4%,
      5. "Голос" – 6,5%.

      Поки що до Ради не потрапляють "Сила і честь" (4,3%), "Опозиційний блок" (3,3%), "Партія Шарія" (3,1%), "Радикальна партія Олега Ляшка" (2,8%), "Українська стратегія Гройсмана" (2,2%), ВО "Свобода" (2,1%).

      які партії проходять до парламенту результати екзит-полу

      Дивіться підсумки виборів до Верховної ради:

       

      Коли будуть офіційні результати парламентських виборів? Не пізніше 5 серпня ЦВК має встановити результати виборів до Ради за списками та в округах. А офіційно оприлюднити результати виборів мають до 10 серпня. Після цього новообраний парламент має зібратись на своє перше засідання протягом 30 днів після публікації результатів виборів. Останній можливий день – це 9 вересня.

      За місця у Верховній Раді змагаються 22 партії з загальною кількістю 2760 кандидатів. В одномандатних мажоритарних округах до парламенту балотуються 3220 кандидатів.

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      22 липня
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      Теги: Новини України Парламентські вибори 2019 Новини політики Верховна Рада Слуга народу Опитування 24
      Джерело: 24 канал
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