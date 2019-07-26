Чи врятують "нові обличчя" Верховну Раду: приклади попередніх оновлень

Основним запитом цьогорічних виборів, як президентських, так і парламентських, був запит саме на нові обличчя. Саме вони, на думку виборця, є панацеєю і точно змінять все і одразу.

Саме вони знесуть стару еліту, яка всіх вже кінцево дістала. І саме ці нові обличчя точно реформують країну. Так-то воно так, але ні. Стару політичну еліту вони вже знесли. Вірніше знесли ми, українці, обравши аж стількох неофітів. Проте власне на цьому легка частина закінчується.

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Зараз я скажу крамольну річ: самі по собі нові обличчя у Верховній Раді далеко не гарантують її ефективну роботу. Це не я стверджую, а українським історичний досвід.

Ми, виборці, оновили новообрану Раду на 80%. Ми обрали до нової Ради 80% людей, яких до цього не було в Раді. 80%! Уявлєте!? Мабуть, це наймасштабніше оновлення Верховної Ради за всю її історію? Що ще ніколи мандати не отримувало так багато нових людей.

А от і ні. Отримували. Абсолютний рекорд було поставлено на виборах 1994 року. 86% новообраних депутатів до цього мандату не мали. Ай, махнете ви рукою, ті вибори до уваги брати не можна, бо з Ради викинули купу комуністичної номенклатури.

Припустимо, що сама так і відбулося. Мова зараз про інше: чи ось ці 86% вперше обраних депутати провели необхідні, докорінні реформи, яких тоді потребувала Україна? Згадайте ті роки: космічна інфляція, масові звільнення, кравчучки. Не найприємніші спогади, правда? Ото ж.

Рухаємося далі. Проходить чотири роки і на виборах 1998 українці оновлюють склад Верховної Ради України на 73%. Теж вам скажу, що не мало. Цього разу вичавленням комуністів такого оновленням не поясниш. Але повертаючися до нашого головного питання: і що сильно країні помогли тих 73% "нових облич"?



Верховна Рада України

Згадайте період між 1998 роком і 2002 роком. Пам’ятаєте всі "прєлєсті" того часу? Так от за них в повній мірі відповідають тих 73% новообраних в Раду "нових облич".

А ми рухаємося далі до виборів 2002 року. Українці знову більше ніж на половину наповнюють Верховну Раду "новими обличчями". Цього разу таких 62%. Нагадаю, що в тому числі ці "нові обличчя" дохазяйнувалися до Помаранчевої революції.

На виборах 2006 українці знову оновлюють Раду на 62%. Життя тієї Ради закінчується вже за рік. На дострокових виборах громадяни єдиний за всю історію країни раз оновлюють Раду менше ніж на половину.

Тоді "нових облич" обрали лише 35%. Це можна пояснити тим, що обрані рік до того "нові обличчя" не встигли сильно набриднути виборцями і перетворитися в "обличчя старі".

Але вже в 2012 році вірні традиціям українці знову більше ніж на половину оновлюють Верховну Раду. Цього разу "нових облич" – 62%. Нагадаю, що та Рада відзначилася всебічною підтримкою президента Януковича. Дохазяйнувалося те скликання Ради до Революції гідності, диктаторських законів та Небесної Сотні.



Віктор Янукович

В 2014 році відбувають позачергові вибори до Верховної Ради і, слідуючи повір'ю "тричі плюнути через плече", ой, вибачте, обрати "нові обличчя" українці оновлюють депутатів більше ніж на половину. Цього разу на 65%.

Схоже, що минуле оновлення нам щастя, багатства і Раю на землі теж не принесло. Бо, нагадай, цього разу, на цих виборах, ми оновили склад Верховної Ради на 80%! І це нагадаю рекорд, якщо не брати до уваги вибори 1994 року.

Таким чином українські виборці, тобто ми з вами, вісім разів обираючи Верховну Раду, сім разів оновили її більше ніж на половину. Двічі – більше ніж 80%. І що, сильно воно нам допомогло?

Ні, зрозумійте мене правильно. Я теж глибоко підтримую необхідність викидати на смітник історії депутатів, які вляпалися в корупційні голосування. Таких точно не можна переобирати.

Схоже, що частину про політичну відповідальність, ми, українські виборці, вже засвоїли. Ми гарно позбуваємося тих депутатів, які не справилися попереднього разу. Настав час вивчити наступний урок – навчитися вибирати достойних.

Досвід постійних оновлень Ради зі збереженням її низької ефективності доводить, що з якістю вибору в нас поки що не дуже. Тобто заміняти старі обличчя новими ми навчилися добре. Проблема залишається з вибором не просто нових облич, а якісних нових облич.

В цих блогах ми будемо ще багато про це говорити. Наприклад, чи може бути ефективним політиком ведучий корпоративів чи весільний фотограф. Зважте, я зараз жодним чином не принижую ці професій. Вони важливі і достойні.

Але я нагадаю, що в руки цих людей, ми з вами щоразу віддаємо долю 40 мільйонної країни. Країни, яка щодня збільшую і без того критичне відставання від цивілізованого світу.

Давайте піднапружимося і зробимо так, щоб цих 80% "нових облич" були змушені показати нову якість роботи. Щоб вже через п’ять років нам не доводилося вчергове більше, ніж на половину оновлювати Верховну Раду.

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Сама по собі "новизна обличчя" не гарантує від депутата ефективної роботи. Це може бути потрібний, ба навіть необхідний атрибут, але лише цього точно не достатньо. Давайте, як виборці, не будемо про це забувати. Вже ж тридцять років цей урок проходимо.

Наведені цифри підготовлено Лабораторією Законодавчих Ініціатив на чолі зі Світланою Матвієнко.