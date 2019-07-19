Навіщо Порошенку потрібен кум Путіна: розкрито хитрий план політиків

Неймовірне обурення в суспільстві викликала нещодавня спроба російських пропагандистів з "Росія 24" провести телеміст з українським телеканалом NewsOne, який контролює кум Путіна Медведчук.

Що цікаво, чи не найбільше обурилася партія "Європейська солідарність", яка назвала телеміст загрозою національним інтересам та територіальній цілісності України.

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Партія почала вимагати негайної реакції від СБУ та Генпрокуратури і навіть оголосила, що готова до рішучого протесту. Нагадаю, лідером цієї партії, є екс-президент Петро Порошенко.



Петро Порошенко

Що відомо про телеміст між NewsOne і "Росією 24"? Український телеканал NewsOne і російський державний "Росія 24" мали намір провести спільний телеміст під назвою "Надо поговорить". Планувався він на п'ятницю, 12 липня. Анонс проекту відбувся у ефірі останнього, а зробив його відомий пропагандист Кремля Дмитро Кисельов. Ведучими телемосту мали стати Марія Сіттель і Андрій Малахов (з боку Росії) та Василь Голованов і Олена Кирик (з боку України). Така ініціатива обурила українців. Її різко розкритикував і офіційний Київ.

Спершу повернімось трохи назад і згадаємо, хто насправді відкрив ворота для тріумфального повернення Медведчука і в українське медійне поле, а відтак, і в українську політику. І головне, навіщо це було зроблено.

Хто та навіщо повернув Медведчука в українську політику

Саме Петро Порошенко повернув кума Путіна з небуття, надавши йому офіційний статус учасника переговорної групи у Мінську. Після цього Медведчук став не просто офіційною особою, а ще й впливовим гравцем на політичному полі, оскільки, він взяв під контроль шматок "Опозиційного блоку" на чолі з Юрієм Бойком.



Юрій Бойко

Перед цим, Генеральна прокуратура, яка підконтрольна президенту, завбачливо загубила подання про зняття депутатської недоторканості Бойка. І притягнення його до кримінальної відповідальності стало неможливим.

Саме Бойко ще за довго до президентських виборів розглядався Порошенком та його оточенням як найкращий суперник у другому турі, якого Петро Олексійович там мав легко перемогти. Але для цього Бойка ще треба було вивести в другий тур, і це завдання було покладено саме на Медведчука.



Віктор Медведчук

Для наповнення передвиборчої каси кум Путіна отримав в розпорядження два великі шматки енергетичного ринку:

• імпорт до України російського дизельного палива, де підконтрольні йому фірми контролювали трубопровід і продаж солярки.

• ринок скрапленого газу, де за допомоги підконтрольної президенту СБУ вичистили всіх конкурентів.

Піар Порошенка на каналах Медведчука

Але цього було замало для виведення в другий тур проросійського кандидата як суперника Порошенка. Потрібна була ще суттєва медіа-підтримка для його розкрутки. Саме тому права рука Медведчука Тарас Козак отримав добро на придбання каналів "112 Україна" та NewsOne без жодних заперечень СБУ.

Що відомо про Тараса Козака?Свого часу він працював на різних посадах у Державній митній службі та навіть був заступником голови відомства. Також Козак очолював Західну регіональну митницю.



Його знають як найближчого соратника Віктора Медведчука. Зокрема, у 2014 році Козак став народним депутатом від "Опозиційного блоку", а у 2010 – 2014 роках був депутатом Львівської обласної ради та заступником голови ГО "Центр Правова Держава", керівником якої власне і є Медведчук. Крім того, Козак має приймальню в тому ж столичному будинку, що й офіси як самого Медведчука, так і його громадського руху "Український вибір".

Ми ж прекрасно розуміємо, що в Козака просто немає таких грошей для купівлі телеканалу, а значить, ці гроші явно мають російське походження, що днями нарешті таки встановив генпрокурор Луценко. А це значить, що російських слід у грошей є підставою для накладення санкцій і позбавлення ліцензії телеканалів, які на них куплені. Але рік тому цього чомусь так і не було зроблено.



Віктор Медведчук та Тарас Козак

А все через те, що Медведчук отримав контроль над цими телеканалами не просто так, а в обмін на інформаційну підтримку президента Порошенка на виборах. Ви ж пам'ятаєте, що обличчя Петра Олексійовича просто не зникало з усіх новин та програм "112 Україна" та NewsOne.

Доходило до абсурду навіть, коли "112 Україна" під час виборів показував виступ президента і одночасно робив пряму трансляцію з іншого заходу, в якому брала участь Марина Порошенко.

Відтак, не вклавши жодної копійки власних грошей, Петро Порошенко отримав потужну інформаційну підтримку ще двох телеканалів.

Подумаєш, довелося заради цього поступитися національними інтересами і здати два телеканали представнику Кремля. Зате план здавався таким геніальним: не вкладаючи ресурсів, нарощуєш свій рейтинг і ще й отримаєш Юрія Бойка як легкого суперника в другому турі.

Хто такий Віктор Медведчук: дивіться відео

"Війна" з проросійськими каналами

Саме тому, Національна рада з питань телебачення та радіомовлення, більшість в якій складали люди Порошенка, у 2018 році мала всі можливості, але навіть не зробила спробу припинити мовлення цих проросійських каналів, позбавивши їх ліцензій, а відтак, автоматично відключивши від ефіру.

За неї це взялася робити Верховна Рада, яка ухвалила звернення до РНБО про накладення санкцій на канали підконтрольні Медведчуку та Кремлю. Але це звернення президент Порошенко як очільник РНБО у 2018 році просто проігнорував.

Натомість, сьогодні, після програшу на виборах, коли канали кума Путіна йому ніяк не допомогли, колишній президент та його політична сила заявляють про реванш і здачу національних інтересів.

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Здача національних інтересів через цей телеміст, безумовно, є. Тільки вона почалася чотири роки тому, коли Петро Олексійович та Віктор Володимирович фактично поділили країну між собою. Щоб вони публічно водночас не заявляли на телекамери, і які заяви тепер би не плодила партія колишнього президента. Ось це і є правда про реванш проросійських сил та пропагандистів.