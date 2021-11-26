24 ноября Путин рассказал, что стал участником испытаний назальной вакцины: "Это тот же шприц, только вместо жидкости он набрал порошок. Попросил меня вздохнуть глубоко, на счет "три" пшикнул с одной стороны, с другой, 15 минут я посидел, и все на этом закончилось".

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В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в ходе испытаний назальной вакцины от коронавируса Владимиру Путину впрыснули препарат в виде жидкости, а не порошка.

Вот и возникает вопрос, а что же на самом деле впрыснули Путину и если действительно, что-то да впрыснули, то почему Путин не смог отличить жидкость от порошка?

В общем, то ли степень бездарности распространения лжи в России пробила самое донное дно, то ли и вправду Путин находится уже в таком состоянии, что не понимает, жидкость ему вводят или порошок и вообще, что вокруг происходит и кто все эти люди?