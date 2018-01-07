Чим дивували туристів на Різдво у Львові

Щороку тисячі туристів приїжджають на Різдво до Львова. Тут і коляди, і вертепи. Традиційно різдвяні гуляння організовують і у Шевченківському гаю. І навіть відсутність снігу цього року не зіпсувала святкового настрою.

У Шевченківському гаю – справжня коляда, як у давні часи. Колядників збирає автентичний гурт "Коралі", та разом ходять від хати до хати. Так колядували і за радянських часів. Тільки тоді робили це таємно, а тепер голосно й щиро.

"Попри те, що трансформували колядки, мелодії, мінялися тексти, сама традиція колядування, нести звістку про народження Ісуса Христа збереглася", – зазначила учасниця гурту "Коралі" Галина Похилевич.

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До Львова щороку приїздить чимало туристів. Відсутність снігу цьогоріч не псує святкової атмосфери.

Ми приїхали, щоб подивитися, як у вас відбуваються ці свята. Подивимось на колорит, походимо по домівках,

– сказала туристка із Сум Альона.

По колорит до Львова їдуть не тільки з інших міст. А з-за кордону. Ендрю приїхав до Львова на Різдво із дружиною. Тут вони не вперше. Кажуть, це вже їхня сімейна традиція.

Ми приїжджаємо до Львова на один тиждень кожного Різдва. І нам подобається. Ми зупинилися на площі Ринок, відвідали Оперний, побачили різдвяний ярмарок, а зараз насолоджуємося цим дійством,

– розповів турист із Великобританії Ендрю.

Колядуватимуть у гаю аж до 9 січня. Там рекомендують зайти у кожну хату, адже вони представляють різні регіони України.