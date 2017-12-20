Чим займаються бійці ЗСУ в перерві між обстрілами

Є місця на лінії фронту, де 20 грудня було відносно спокійно. Стріляли лише вночі з неважкого озброєння.

Укріплення бойовиків посеред дерев видно неозброєним оком. Добряче укріпилися за роки окопної війни, вдень на очі воякам не потрапляють. Але обстріли тут – це стабільність.

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"Воно оце на одному рівні. Як було раніше – так і зараз. Інколи перепадами виходить в кінці місяця. Коли проходить ротація в них, то вони починають стріляти інтенсивніше, а далі попускає", – зазначає військовослужбовець ЗСУ Євген.



Бійці стріляють лиш щоб утихомирити ворога. Як правило, зі стрілецького. А щоб навички були на рівні – практикуються в тилу.

За 40 кілометрів звідси по 2 людини їздять практикуватись із різних видів зброї, бо, як нам казали, кожен має знати стріляти з усього – все, що попадеться під руку,

– сказав військовослужбовець ЗСУ Микита.

І це лише один зі способів підтримувати людей морально. Бо коли місяцями у постійній небезпеці в окопах – часом потрібно відволікатись – піти у відпустку, посперечатись про зброю чи ще щось інше.

Чим ще займаються бійці, коли не відстрілюються від ворога – дивіться у сюжеті.