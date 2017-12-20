Військові показали, як виглядає Новолуганське після обстрілів: фото

Станом на 20 грудня особовий склад підрозділів Збройних Сил України разом з ДСНС України та іншими силовими структурами, органами місцевого самоврядування та громадськістю продовжують допомагати, щоб відновити соціальну інфраструктуру Новолуганського.

Про це повідомляє Генштаб ЗС України у Facebook.

За інформацією військових, організовано тимчасовий пункт видачі гуманітарної допомоги та харчування місцевого населення.

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Для відновлення зруйнованих будинків залучили підйомний кран від одного з підрозділів ЗС України.

Місцеві органи влади завезли 2 вантажних автомобілі будівельних матеріалів (шифер, скло для вікон, бруси для перекриття дахів). Уже ведуться роботи для відновлення житлових будинків, постраждалих від обстрілів,

– йдеться у повідомленні.

Ремонтна бригада аварійної газової служби відновила газопостачання на одній з вулиць, заваривши пошкоджений вибухом газопровід. Також відновлено енергопостачання основних об’єктів інфраструктури та високовольтні ЛЕП.



Для обігріву населення військові встановили два намета для обігріву місцевого населення та завезли два дизель-генератори для забезпечення енергопостачання будівлі сільської ради та тимчасового забезпечення роботи котельної.

Нагдаємо, жителі селища Новолуганське досі відходять від жахливого нічного обстрілу зі сторони бойовиків реактивними системами залпового вогню, коли значна частина будівель була пошкоджена чи знищена.