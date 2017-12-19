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НОВОЛУГАНСЬКЕ НЕГОДА В УКРАЇНІ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ НОВОРІЧНІ СВЯТА

Обстріл Новолуганського: селище забезпечили автономним опаленням та електрикою

00:55, сьогодні 131 Читать новость на русском
Новолуганське забезпечили автономним опаленням та електрикою
Новолуганське забезпечили автономним опаленням та електрикою / Фото з Facebook

Українські військовослужбовці забезпечили селище Новолуганське на Донбасі автономним електропостачанням та опаленням.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

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Збройні Сили України у взаємодії з фахівцями Державної служби надзвичайних ситуації України розгорнули пункт обігріву для цивільного населення, забезпечений автономним електроживленням від генератора та опаленням,
– йдеться у повідомленні.

Крім того, українські військовослужбовці надають допомогу цивільному населенню, забезпечуючи продуктами та всім необхідним.

Зазначається, що на місці постійно чергує екіпаж швидкої невідкладної допомоги та наряд національної поліції України.

Також, для відновлення зруйнованих будинків та приміщень соціальної інфраструктури у Новолуганське почали надходити будівельні матеріали.

Нагадаємо, що 18 грудня приблизно о 17 годині з тимчасово окупованої території окупанти з системи реактивного залпового вогню БМ-21 "Град" почали обстрілювати мирне Новолуганське. Терористи потрапили в школу та дитячий садочок, місцеву амбулаторію та приватні будинки. Від уламків снарядів постраждало 8 мирних мешканців, з яких одна дитина. Також під час обстрілів було пошкоджено понад 100 будівель.

Теги: АТО Війна на Донбасі Новини України Новолуганське
Джерело: 24 Канал
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