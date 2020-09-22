Перший заступник голови Мінкульту України Ростислав Карандєєв заразився коронавірусом. Усі посадовці, які контактували з ним, здають ПЛР-тести.

Наразі Карандєєв почувається добре і перебуває вдома на самоізоляції. Про це 21 вересня повідомила пресслужба Мінкульту.

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Які симптоми в Карандєєва

Згодом посадовець підтвердив свій діагноз. Він заявив, що першими симптомами коронавірусу було легке погіршення самопочуття та невисока температура без нежитю чи кашлю.

Карандєєв зізнався, що спочатку лікувався парацетемолом і сподівався: до завтра усе мине. Однак згодом чиновнику підказали, що варто все-таки здати тест на COVID-19. Результат виявився позитивним.

Відсьогодні вступив у бій за своє здоров'я з найпроблемнішим захворюванням сучасності,

– написав Карандєєв.

За словами посадовця, новина про хворобу була для нього несподіваною. Однак і в зараженні коронавірусом можна знайти свої плюси. Після одужання Карандєєв сподівається, що зможе не носити медичну маску.

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Усіх друзів та колег, з якими посадовець спілкувався, ймовірно, вже після зараження, він просить не легковажити і здати тести на COVID-19.

Що відомо про Карандєєва