На COVID-19 захворів чиновник Мінкульту Карандєєв
Перший заступник голови Мінкульту України Ростислав Карандєєв заразився коронавірусом. Усі посадовці, які контактували з ним, здають ПЛР-тести.
Наразі Карандєєв почувається добре і перебуває вдома на самоізоляції. Про це 21 вересня повідомила пресслужба Мінкульту.
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Які симптоми в Карандєєва
Згодом посадовець підтвердив свій діагноз. Він заявив, що першими симптомами коронавірусу було легке погіршення самопочуття та невисока температура без нежитю чи кашлю.
Карандєєв зізнався, що спочатку лікувався парацетемолом і сподівався: до завтра усе мине. Однак згодом чиновнику підказали, що варто все-таки здати тест на COVID-19. Результат виявився позитивним.
Відсьогодні вступив у бій за своє здоров'я з найпроблемнішим захворюванням сучасності,
– написав Карандєєв.
За словами посадовця, новина про хворобу була для нього несподіваною. Однак і в зараженні коронавірусом можна знайти свої плюси. Після одужання Карандєєв сподівається, що зможе не носити медичну маску.
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Усіх друзів та колег, з якими посадовець спілкувався, ймовірно, вже після зараження, він просить не легковажити і здати тести на COVID-19.
Що відомо про Карандєєва
- Український політик, ексдепутат Київради.
- Очолював партію "Молода Україна".
- Був радником та заступником міністра культури.
- У 2020 році упродовж декількох місяців працював радником керівника Офісу Президента України.
- У липні 2020 року обійняв посаду першого заступника міністра культури та інформаційної політики.