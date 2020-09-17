Група зловмисників на чолі з заступником керівника одного з відділів Міністерства юстиції намагалися отримати від бізнесмена 55 тисяч доларів хабаря. За це чоловіку обіцяли призначення на державну посаду, а згодом в управління ще й 6 тисяч гектарів землі.

Правоохоронці викрили чотирьох зловмисників у момент отримання першого траншу в сумі 20 тисяч доларів, повідомляє поліція Києва.

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Під час обшуку офісного приміщення працівника Мін'юсту й приміщення інших трьох затриманих, правоохоронці вилучили гроші й інші речові докази, які підтверджують злочинну діяльність угрупування й особисті документи на майбутнього "кандидата на посаду".

Усі четверо фігурантів справи вже затримані. Їм обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Тим часом правоохоронці вже навіть завершили досудове розслідування.

Ділків підозрюють в отриманні неправомірної вигоди службовою особою. Їм загрожує позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна. Обвинувальний акт вже скерували до Шевченківського районного суду.



На спробі отримати 55 тисяч хабаря затримали чиновника Мін'юсту / Фото поліції Києва