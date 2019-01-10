Чиновники, які працюють із секретною інформацією, отримуватимуть чималі надбавки: відомі цифри

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення щодо надання надбавки до посадових окладів тих осіб, які працюють із секретною інформацією та мають доступ до державної таємниці.

Про це повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.

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Таку постанову Уряд ухвалив 10 січня 2019 року. Вона передбачає внесення змін до Положення про види, розміри і порядок надання компенсації громадянам, робота яких передбачає доступ до державної таємниці.

До таких людей належать працівники режимно-секретних органів в органах законодавчої, виконавчої та судової влади, органах прокуратури, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях.

Надбавку до окладів даватимуть залежно від того, з яким ступенем секретності контактує працівник:

Ступінь секретності "особливої важливості" – 60 %; Ступінь секретності "цілком таємно" – 50 відсотків; Ступінь секретності "таємно" – 30 %.

До слова, розмір середньої номінальної зарплати штатного працівника в Україні у листопаді 2018 року склав 9161 гривню на місяць. Таким чином, цей показник зріс на 22,5% у порівнянні з листопадом 2017 року.