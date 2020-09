LG Electronics (LG) представляє продукт, що був створений для справжніх поціновувачів якісного звучання.

Вже цієї осені на ринку України стартує продаж нових портативних колонок – LG XBOOM Go серії PL. Лінійка 2020 року буде представлена трьома моделями: PL7, PL5 і PL2, а кожна з них у декількох кольорах.

Серія PL складе гідну конкуренцію на ринку аудіо перш за все завдяки поліпшеній якості звучання, потужним басам та ємній батареї, що здатна тримати заряд до 24 годин. А сучасний дизайн, динамічна багатобарвна підсвітка та компактні розміри стануть чудовим візуальним доповненням. А можливість об'єднати кілька колонок в одну мережу зробить вечірки по-справжньому яскравими, драйвовими та гучними.

Компанія Meridian™ подбала про виняткову якість звуку без спотворень навіть на найвищій гучності. Коллаборація з провідним світовим брендом, який спеціалізується на аудіо високої роздільної здатності, дозволила забезпечити виняткову якість звуку. Meridian – це майстер цифрової обробки сигналів (DPS), що дозволяє забезпечити повний контроль і точність звукового сигналу, що наближена до абсолютної. Використання новаторських технологій у Bluetooth-колонках LG XBOOM Go серії PL дозволяє відтворювати автентичний, природний і легкий для сприйняття звук як у приміщенні, так і на відкритому просторі.

Підвищуйте градус настрою будь-якої вечірки завдяки повному діапазону звуку, незалежно від обраного музичного жанру. Моделі PL7 і PL5 оснащені пасивними випромінювачами Dual Action Bass, а PL2 – Single Action Bass, що і дозволяє відтворювати потужні, глибокі баси і створювати ритмічні сміливі біти.

Насолоджуйтесь улюбленою музикою на повну. Усього одне натискання кнопки Sound Boost дозволяє розширити звукове поле та помітно підсилити потужність звучання, створюючи враження, що звук абсолютно усюди – у приміщенні, біля дому та навіть далеко на вулиці.

Ритм можна не тільки почути, а і побачити, завдяки яскравій кольоровій LED-підсвітці. Миготливі світлові індикатори Multi Color Lighting створюють яскраве світлове шоу і відтворюють атмосферу запального клубу. А завдяки додатку XBOOM, встановленому на вашому смартфоні, підібрати ідеальні налаштування підсвічування стало ще простіше: один із стандартних або щойно створений власний режим – вибір за Вами.

Портативні колонки мають потужні акумулятори, а лінійка LG XBOOM Go займає лідируючі позиції за тривалістю роботи. Модель PL7 дозволить насолоджуватися музикою до 24 годин без підзарядки, а PL5 і PL2 розважатимуть слухачів до 18 та до 10 годин відповідно. Також, до переваг колонки можна віднести можливість керування голосом, що дозволить Вам значно полегшити та прискорити усі процеси.

Підвищити загальну вихідну потужність звучання й організувати грандіозну вечірку дозволить функція Party Link. Завдяки використанню бездротової мережі ви можете об'єднати між собою аж до 100 колонок PL7 або PL5, а також подвоїти звук PL2, об’єднавши дві колонки. Більше музики – яскравіші вечірки!

Функція LG TV Bluetooth Surround стане унікальною можливістю зробити звук телевізора LG, більш реалістичним, об'ємним і захоплюючим. Досить двох портативних колонок LG XBOOM Go серії PL однієї моделі та Bluetooth-з'єднання, щоб повністю зануритися в атмосферу домашнього кінотеатру і заповнити простір неймовірно об'ємним звуком. Це можливо завдяки тому, що моделі PL5 та PL7 мають 2.0 канали звуку, а це один з найпоширеніших форматів для музики та телебачення.

Нові портативні колонки LG XBOOM Go серії PL – це нова глибина сприйняття, ергономіка та естетика кожної деталі. Елегантний прогумований корпус ергономічно розміщується в руці, а невелика вага дозволяє взяти музику з собою, куди б ви не пішли. Рейтинг водонепроникності IPX5 забезпечує максимальний захист від вологи, що знімає всі обмеження щодо використання. Вечірки біля басейну, примхи погоди або сусідство з напоями – не проблема!

Music must go on разом з новими LG XBOOM Go серії PL!