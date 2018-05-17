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Чистка у Facebook: з соцмережі видалили понад мільярд акаунтів

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Facebook видалив понад мільярд фейкових акаунтів
Facebook видалив понад мільярд фейкових акаунтів / Getty images

З листопада минулого року Facebook видалив приблизно 1,27 мільярда фейкових акаунтів.

Таку "чистку" у Цукерберга проводили з листопада 2017 року по травень 2018 року, йдеться в офіційному блозі соцмережі.

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За даними спеціалістів, в середньому фейкові акаунти становили приблизно 3-4% від загальної кількості профілів, зареєстрованих у соцмережі.

За допомогою автоматичної системи виявлення та звернення користувачів також вдалось заблокувати 1,56 мільярдів дописів зі спамом, 42 мільйони у яких містилось порно та 3 мільйони дописів з пропагандою.

Видаляли із Facebook пости, що розпалюють ненависть – таких назбиралось 4,1 мільйона і ті, що містять насильство (4,6 млн).

За даними корпорації щодня Facebook відвідує приблизно 1,45 мільярда людей на планеті.

Напередодні стало відомо, що Facebook призупинив доступ до майже 200 додатків на своєму сайті.

Теги: Інтернет Техно Facebook Соцмережі
Джерело: 24 Канал
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