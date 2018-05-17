Чистка у Facebook: з соцмережі видалили понад мільярд акаунтів

З листопада минулого року Facebook видалив приблизно 1,27 мільярда фейкових акаунтів.

Таку "чистку" у Цукерберга проводили з листопада 2017 року по травень 2018 року, йдеться в офіційному блозі соцмережі.

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За даними спеціалістів, в середньому фейкові акаунти становили приблизно 3-4% від загальної кількості профілів, зареєстрованих у соцмережі.

За допомогою автоматичної системи виявлення та звернення користувачів також вдалось заблокувати 1,56 мільярдів дописів зі спамом, 42 мільйони у яких містилось порно та 3 мільйони дописів з пропагандою.

Видаляли із Facebook пости, що розпалюють ненависть – таких назбиралось 4,1 мільйона і ті, що містять насильство (4,6 млн).

За даними корпорації щодня Facebook відвідує приблизно 1,45 мільярда людей на планеті.

Напередодні стало відомо, що Facebook призупинив доступ до майже 200 додатків на своєму сайті.