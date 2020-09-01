Опонентка Лукашенка Світлана Тихановська дала інтерв'ю литовському телеканалу. Зокрема пояснила свою позицію щодо того, кому належить Крим.

Тихановська вважає, що ситуація з Кримом дуже складна, про це вона розповіла в інтерв'ю LRT.

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Опонентка Лукашенка зауважила: коли була кандидаткою у президенти, озвучувала позицію, яка прийнята в Білорусі: що Крим de jure – український, натомість de facto – російський.

Ми ж розуміємо, що існують міжнародні закони, і що Крим відійшов іншій державі, суперечачи цим законам,

– зазначила Тихановська.

"Але у нас є завдання – розібратися з ситуацією в Білорусі. Нові, чесні вибори – ось що хвилює наш народ. Я б не хотіла, аби питання про Крим роз'єднувало білорусів. В них різні погляди на це", – додала вона.

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