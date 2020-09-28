До членів наглядової ради Укрзалізниці була дуже жорстка критика з боку суспільства та народних депутатів. Стверджували, що вони отримують дуже багато грошових виплат.

З квітня 2020 року, коли в Україні запровадили карантин, члени наглядової ради не отримують зарплати. Про це у прямому ефірі на 24 каналі розповів Сергій Лещенко.

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Він зазначив, що соціальний запит суспільства був на те, щоб члени наглядової ради працювали або за меншу оплату праці, або безкоштовно.

В наглядовій раді Укрзалізниці пів року співробітники не отримують жодної копійки. Виплачено нуль,

– заявив Сергій Лещенко.

"На виконання соціального запиту суспільства було введено обмеження по величині виплат. Оскільки ці обмеження були прописані в акті уряду, але не були прописані в контрактах, то члени наглядової ради не отримали взагалі нічого", – додав Лещенко.

За його словами Андерс Ослунд вирішив, що він не хоче працювати за безкоштовно й звільнився з посади.

Шведський економіст та аналітик Андерс Ослунд заявив, що вирішив піти відставку з посади члена наглядової ради Укрзалізниці.

Сергій Лещенко зазначив, що також причиною була відсутність страхування відповідальності. Це спеціальна процедура, яка захищає членів наглядової ради від судових позовів в майбутньому за рішення, які ухвалені на цій посаді. Такі дії передбачали, коли Андерс Ослунд призначався, але так і не реалізували через те, що Кабмін вирішив на це грошей не виділяти.

Дивіться коментар Сергія Лещенка 24 каналу:

Як пояснив своє рішення Ослунд

Шведський економіст однією з причин назвав юридичні ризики, на які він, як член наглядової ради, наражався під час своєї роботи.

Він зазначив, що керівництво Укрзалізниці не дослухається до рішень наглядової ради. Своєю чергою, український уряд не надає компанії фінансування для модернізації залізниці. Іншими перешкодами для нормальної роботи є необґрунтований земельний податок, значно занижені тарифи та вимоги щодо надмірного укомплектування штату.

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Крім цього, Верховна Рада скоротила зарплату усіх держслужбовців, членів правління та наглядових рад держкомпаній до 47 тисяч гривень починаючи з 1 квітня і до закінчення карантину.