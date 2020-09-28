Шведський економіст та аналітик Андерс Ослунд заявив, що подає у відставку з посади члена наглядової ради Укрзалізниці. За словами економіста, керівництво компанії не виконує більшість рішень наглядової ради, а від української влади він бачив лише "образи та перешкоди".

Через відсутність підтримки Укрзалізниці українським урядом, компанія перебуває у хиткому становищі. Про це Ослунд розповів у колонці для KyivPost.

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Чому Ослунд подає у відставку

Ослунд працював незалежним членом наглядової ради Укрзалізниці з червня 2018 року. Аналітик розповів, що вдячний за надану честь працювати у цій компанії, проте він все ж вимушений подати у відставку.

Однією з причин відставки шведського економіста є юридичні ризики, на які він, як член наглядової ради, наражався під час своєї роботи.

Хоча в нашій угоді про призначення нам обіцяли страхування відповідальності директорів і посадових осіб, що є стандартом для членства в раді, ми не отримували такого страхування від нашого акціонера,

– розповів Ослунд.

За словами економіста, керівництво Укрзалізниці не дослухається до рішень наглядової ради. Своєю чергою, український уряд не надає компанії фінансування для модернізації залізниці. Іншими перешкодами для нормальної роботи є необґрунтований земельний податок, значно занижені тарифи та вимоги щодо надмірного укомплектування штату.

"Ці обставини ставлять компанію в хитке фінансове становище", – зазначив Ослунд.

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В Укрзалізниці членам наглядової ради не платили зарплат

За словами економіста, члени наглядової ради не отримували зарплати з квітня 2020 року.

Після 5 місяців заборгованості по зарплаті я вважаю малоймовірним, що нинішній український уряд виплачуватиме якусь винагороду членам наглядової ради,

– розповів Ослунд.

Ослунд про рішення українського уряду скоротити зарплати держслужбовцям

Наприкінці квітня Верховна Рада скоротила зарплату усіх держслужбовців, членів правління та наглядових рад держкомпаній до 47 тисяч гривень починаючи з 1 квітня і до закінчення карантину. Ослунд зазначив, що це мав бути тимчасовий захід, проте він триває вже 5 місяців. На думку шведського економіста, з цим рішенням з самого початку "все було не так". Також воно суперечить верховенству права, бо порушує трудові договори держслужбовців.

Найгірше те, що це не заохочує компетентних і чесних людей працювати на українську державу та є атакою на хороше управління. Депутати від "Слуги народу" нападають на іноземних членів наглядових рад державних українських компаній за те, що вони – іноземці і їм надто багато платять, але з квітня нам нічого не платять,

– підкреслив економіст.

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Ослунд про Зеленського

На думку аналітика, основна проблема полягає в тому, що Президент України Володимир Зеленський та депутати не вірять у корпоративне управління.

Ми, іноземні члени наглядових рад 13 великих державних компаній та банків, наполегливо працювали над спробами вдосконалення державних компаній України. Від президента (українського президента, якого я ніколи не зустрічав), ми отримуємо лише образи та перешкоди,

– додав Ослунд.

Зверніть увагу! Андерс Ослунд з вересня 2018 року по квітень 2020 року отримав понад 11,7 мільйона гривень. Інформацію про зарплату членів наглядової ради Укрзалізниці опублікувала у фейсбуці народна депутатка від партії "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк.