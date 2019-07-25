Члени комісії на Закарпатті не могли підрахувати голоси, бо отруїлись олів’є

Понад 10 членів Окружної виборчої комісії №70, що на Закарпатті, отруїлись зіпсованою їжею. Через це вони не могли завершити підрахунок голосів.

Постраждали також двоє працівників поліції, співробітник ДСНС та один спостерігач, повідомляєвидання Mukachevo.net.

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Так, голова ОВК повідомив, що їжу замовили неподалік у ресторані. Офіційно за допомогою лікарів звернулось лише 6 людей, наразі 4 члени ОВК перебувають в інфекційному відділенні свалявської лікарні. Стільки ж лікуються вдома.

Чим саме отруїлись, люди точно не знають. Однак, найімовірніше, проблеми через олів'є – його їли всі. Симптоми теж у всіх однакові: висока температура за 40, блювання та діарея.

Центральна виброрча комісія порахувала вже 99,86% протоколів. Лідирує "Слуга народу" із результатом 43,17%, за нею – "Опозиційна платформа – за життя" – 13,03%. Третє місце займає ВО "Батьківщина" – 8,18%, "Європейська Солідарність" – 8,10%, "Голос" – 5,82%.



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