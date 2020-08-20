Члену Координаційної ради Білорусі Латушку надходять погрози, його дім залили фарбою: фото
У Білорусі погрози надходять колишньому директору Купальського театру в Мінську, а тепер – члену Координаційної ради опозиції Павлу Латушко. Будинок чоловіка в ніч на 20 серпня облили червоною фарбою.
Латушко від початку протестів у Білорусі не побоявся відкрито висловлювати свою громадянську позицію та усіляко підтримував демонстрантів. За це міністр культури Білорусі звільнив його з посади директора театру 17 серпня.
Більше про резонансне звільнення Латушка: Сотні мінчан прийшли під театр Купали: його директора звільнили, бо підтримав протести – відео
Тоді вольового чоловіка прийшли підтримати сотні мінчан. Вони під Купальським театром аплодували йому та трупі і кричали "Браво!".
Тепер же Латушко – член Координаційної ради опозиції і йому весь час надходять погрози. Ба більше – невідомі люди облили червоною фарбою фасад його будинку, передає білоруська версія "Радіо Свобода". Про це Латушку повідомили його друзі та надіслали фото.
Будинок Латушка облили фарбою / Фото "Радіо Свобода"
Він поки не написав заяву до поліції, бо не має часу та й взагалі не вірить, що це матиме якийсь сенс.
"Я не маю часу прийти особисто і подати заяву правоохоронцям. На жаль, ми побудували країну, де правоохоронні органи не захищають права та інтереси наших громадян", – наголосив він.
Свою сім’ю чоловік вже відправив за кордон.
Моя мати, яка тимчасово проживала зі мною, покинула Білорусь. У мене немає таких планів, хоча лише вчора я отримав кілька погроз і пропозицій негайно виїхати з Білорусі. Мене "попередили" про рішення: затримати мене жорстоко із застосуванням максимального насильства,
– розповів Латушко.
Він додав, що йому також пропонували чартерний рейс в одну з країн, а також дипломатичну машину, щоб він міг негайно виїхати з Білорусі та не приєднатися до роботи Координаційної ради.
Що відомо про Координаційну раду
- Координаційну раду створили опозиційні сили задля передачі влади у Білорусі.
- З діяльністю новоствореного органу можна ознайомитися на офіційному сайті.
- Перше засідання Координаційної ради відбулося 19 серпня. Тоді була сформована президія з 7 людей.
- До неї увійшли: Нобелівський лауреат з літератури Світлана Алексієвич, довірена особа кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської Ольга Ковалькова, представник штабу Віктора Бабарико Марія Колесникова, ексдиректор Купальського театру та дипломат Павло Латушко, юрист, представник штабу Віктора Бабарико Максим Знак, представник страйкому Мінського тракторного заводу МТЗ Сергій Ділевський та міжнародний посередник, юрист Лілія Власова.