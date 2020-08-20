У Білорусі погрози надходять колишньому директору Купальського театру в Мінську, а тепер – члену Координаційної ради опозиції Павлу Латушко. Будинок чоловіка в ніч на 20 серпня облили червоною фарбою.

Латушко від початку протестів у Білорусі не побоявся відкрито висловлювати свою громадянську позицію та усіляко підтримував демонстрантів. За це міністр культури Білорусі звільнив його з посади директора театру 17 серпня.

Більше про резонансне звільнення Латушка: Сотні мінчан прийшли під театр Купали: його директора звільнили, бо підтримав протести – відео

Тоді вольового чоловіка прийшли підтримати сотні мінчан. Вони під Купальським театром аплодували йому та трупі і кричали "Браво!".

Тепер же Латушко – член Координаційної ради опозиції і йому весь час надходять погрози. Ба більше – невідомі люди облили червоною фарбою фасад його будинку, передає білоруська версія "Радіо Свобода". Про це Латушку повідомили його друзі та надіслали фото.



Будинок Латушка облили фарбою / Фото "Радіо Свобода"

Він поки не написав заяву до поліції, бо не має часу та й взагалі не вірить, що це матиме якийсь сенс.

"Я не маю часу прийти особисто і подати заяву правоохоронцям. На жаль, ми побудували країну, де правоохоронні органи не захищають права та інтереси наших громадян", – наголосив він.

Свою сім’ю чоловік вже відправив за кордон.

Моя мати, яка тимчасово проживала зі мною, покинула Білорусь. У мене немає таких планів, хоча лише вчора я отримав кілька погроз і пропозицій негайно виїхати з Білорусі. Мене "попередили" про рішення: затримати мене жорстоко із застосуванням максимального насильства,

– розповів Латушко.

Він додав, що йому також пропонували чартерний рейс в одну з країн, а також дипломатичну машину, щоб він міг негайно виїхати з Білорусі та не приєднатися до роботи Координаційної ради.

Що відомо про Координаційну раду