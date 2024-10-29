Про це 24 Каналу відверто розповів командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко. Також він говорив про безпілотники ворога, спроможності Росії та її основне завдання зараз на фронті.

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Основне завдання росіян на Куп'янщині

Яка ситуація зараз в районі Піщаного на Куп'янщині, де ворог вийшов на береги річки Оскіл?

Якщо говорити про задум противника, який вбачається, – це максимальне закріплення на лівобережному плацдармі. Населений пункт Кругляківка – це найбільш заманлива ділянка для противника, оскільки росіяни мали частковий успіх протягом значного часу. Для противника зараз критично важливо там закріпитися.

Чи вдається йому це зробити повною мірою? Ні. Сили оборони достатньо активно протидіють, впливають на ворога завдяки об'єднаному вогневому впливу та безпілотним системам. Зокрема, ті позиції, які противнику вдалося знайти, туди зайти та закріпитися, переважна більшість з них вже на сьогодні вибита Силами оборони.

Тривають активні бої, і так чи інакше, скажу, що робота впроваджується титанічно.

Ті сили, засоби, які противник застосовує на вузькому відтинку, вони дуже і дуже великі. Втрати, які є в противника, вони теж не співмірні до тих результатів, які вони отримують на полі бою

Який задум противника, це моє суб'єктивне бачення, але воно так чи інакше підтверджується діями противника. Їм важливо закріпитися, а потім намагатися цей вузький виступ, який їм вдалося здобути, максимально розширити з подальшим виходом на Куп'янськ-Вузловий.

Ситуація на цьому напрямку: дивіться на карті

Лише при заволодінні повною мірою Лівобережною Куп'янщиною противник може вдатися приступити до підготовчої роботи щодо форсування річки Оскіл.

Чи зможе в короткостроковій перспективі противник виконати це завдання або виконати його до Нового року, до прикладу? За моїм переконанням, це зараз не є можливим.

Що стосується форсування річки Оскіл, ми її форсували у 2022 році. Тоді це було дуже складне випробування, яке вдалося досягти завдяки відвазі особового складу, а також правильному управлінні старшим офіцерським складом.

Станом на сьогодні, з розвитком технологій, які є, це нічні бомбери "Баба-Яга", FPV-дрони та інші засоби безпілотних систем, які допомагають високоточно завдавати вогневе ураження, форсування такої прудкої ріки як Оскіл, для противника може бути завданням, яке він не виконає навіть при достатній кількості сил і засобів.

Щодо характеру дій противника, на вузькому відтинку він активно застосовує легкоброньовану та броньовану техніку. Основне завдання цієї техніки – це підкидання живої сили до передньої лінії бойового зіткнення. Саме так противник опинився в Кругляківці, коли завдяки масованому застосуванні бронетехніки він спішив групи.

Я називаю їх "камікадзе", по-іншому ніяк не можна сказати, тому що переважно більшість цих штурмовиків російсько-операційних військ вже була ліквідована Силами оборони.

Противник під час цього штурму втратив із 17 одиниць 15, які були знищені на полі бою.

Додаткове накопичення до легкоброньованої та броньованої техніки відбувається завдяки високоманевреній. Це двоколісні мотоцикли, в переважній своїй кількості, та такі автівки, як баги. Противник намагається по бездоріжжю максимально швидко підскочити до передньої лінії, і зайняти відповідні рубежі.

Також це піше накопичення. Тут противник діє, напевно, як і на переважній більшості інших напрямків. Це накопичення по посадках і лісопосадках, по тих місцях, які складно побачити засобами розвідки. Суттєвий інтервал дистанції. Противник затягується по 2 військовослужбовці, максимально намагаючись наблизитись до передових позицій.

В окремих випадках, які все більше набувають динамічності, противник штурмує в чистому полі. Це коли 9 – 10 військовослужбовців російського офіційного війська перебігають з однієї лісопосадки до іншої.

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Сили оборони ліквідують переважно більшу кількість, їх там з 10 добігає 1 – 2, але такі хвилі є одна за одною. Як наслідок, противник опиняється поблизу наших позицій. Потім і там він "роздовбується" безпілотниками, артилерією та всім іншим. Ті, хто залишається в строю, переходять до ударно-штурмових дій.

Може здатися, що окупант має високий рівень мотивації, бо як по-іншому можна пояснити такі заходи, які вчиняє ворог. Однак там питання не пов'язане з мотивацією. Питання пов'язане виключно з активною системою примусу.

У ворога є дорога лише вперед. Назад дороги немає. У випадку, якщо російський окупант повертається до своїх без явних ушкоджень, або з тими ушкодженнями, які могли дати можливість йому продовжувати виконувати бойове завдання, він показово карається.

Це може бути фізичний вплив, це можуть бути інші заходи також шляхом фізичного впливу, про які казати не буду. І, звісно, це пряма страта перед строєм. Тому ворог лізе виключно лише вперед, боячись своїх більше, ніж смерті на полі бою.

Як росіяни модернізують свої безпілотники

Начебто росіяни почали використовувати на "Шахедах" через Starlink камери, які передають онлайн зображення. Наскільки цю технологію вони масово застосовують? І чи застосування самих Starlink є масове серед ворога?

Не в усіх зонах противника працюють системи Starlink. Однак там, де працюють, противник застосовує їх достатньо інтенсивно. За таким же принципом, як це відбувається з різних боків лінії бойового зіткнення.

Однак, так чи інакше, завдяки планомірній політиці, зокрема держави України, підтримці уряду США, противник не на всіх своїх територіях може застосовувати Starlink. І це є достатньо добре.

Там, де вони не мають можливості застосовувати саме ці засоби зв'язку, противник має дещо складніші моменти з комунікацією між розвідувальними та вогневими засобами.

Щодо застосування противником різних безпілотних систем на полі бою, він зберігає спроможності виготовляти в кількості та забезпечувати російсько-окупаційні війська звичайними сетапами, як розвідувальними, так і ударними.

Це і FPV-дрони, і дрони багаторазового застосування ударного типу дій, і розвідувальні дрони, такі як Mavic. І те, що виготовляє російський військово-промисловий комплекс, це "Орлан", Supercam, ZALA, розвідувальні комплекси, і такі як "Ланцет" ударного типу дій.

Водночас з тим противник експериментує. Для прикладу, використовує FPV-дрони на оптоволокні. На деяких відтинках фронту противник достатньо активно почав їх застосовувати.

Вони мають ряд обмежень, які не дають можливості їх застосовувати, точно так само, як застосовуються FPV-дрони з передачею сигналу по повітрю. Однак в окремих відтинках фронту, де дозволяє ландшафт, їхнє застосування є достатньо ефективним.

Водночас і Сили оборони в цьому питанні не відстають. Низка підрозділів Сил оборони вже застосовує ці засоби, інші підрозділи поетапно набувають спроможності.

Тому, якщо казати про модернізацію, про технологічні "перегони", в деяких питаннях ми випереджаємо противника, в деяких питаннях у нас є паритет, в деяких питаннях, на жаль, ворог продовжує тримати сталу динаміку і випереджає нас.

У росіян мало мізків, але багато спроможностей

Наскільки кваліфіковані оператори дронів ворога?

Що стосується операторів дронів, як ви розумієте, це точно так, як у будь-якій іншій професії. Чим довше військовослужбовець працює на лінії бойового зіткнення, чим більше перед ним є викликів, тим більше зростає його професіоналізм. Переважно їхня більшість пілотують гірше, ніж Сили оборони.

В них є окремі спеціалізовані підрозділи, які профільно займаються саме безпілотними системами, і їхні пілоти достатньо високоефективно виконують бойові завдання на різних відтинках. Зазвичай вони мігрують по лінії фронту залежно від необхідності російсько-окупаційних військ.

Однак все одно більшість засобів Сили оборони пілотують краще. Це обумовлено тим, що ми раніше почали застосовувати безпілотні системи так активно, порівняно з ворогом.

Саме такого типу, як FPV-дрони, Mavic та дрони багаторазового застосування. Звісно, і такі засоби, які не має в противника, наприклад, та ж сама "Баба Яга".

Попри це противника точно не потрібно недооцінювати. Росіяни розвиваються і дуже ретельно слідкують за всім, що роблять Сили оборони.

В комунікації між підрозділами на горизонтальному рівні будь-яке технічне рішення розповсюджується дуже швидко. Це максимально позитивний момент.

Для прикладу, боєприпас "Дракаріс". Після того, як його вперше застосували, батальйон "Ахіллес" вже через чотири дні мав подібні зразки, і почав застосовувати їх також. Ви уявляєте швидкість передачі інформації?

Водночас деякі рішення Силам оборони вдається приховувати достатньо довго. До прикладу, лише через пів року стало суспільно відомо, що своїми безпілотними системами можемо збивати безпілотні системи ворога. І це дуже добре, тому що противник не міг зрозуміти, що ж відбувається. Тому в питанні застосування технологій має бути певна профілактика.

Я акцентую і неодноразово звертався до експертів, які не є військовослужбовцями, але дотичні до військової справи, що, коли ви детально розповідаєте, як працює та чи інша технологія, повірте, для цивільних це не дуже цікаво.

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Для цивільних важливо розуміти, що ті кошти, які вони виділяють на Сили оборони точно ефективно відправляються на знищення окупанти на полі бою і зміцнення нашого війська. Як це технологічно працює, це цікаво фахівцям і всередині нашої професійної спільноти вона достатньо швидко розповсюджується.

Не треба сприяти, допомагати ворогу, щоб вони, дивлячись на того чи іншого, хто розповідає про технічні характеристики, перебирали потім ці тактики застосування. Бо, на жаль, вірніше, на щастя, в них мізків та креативу не так багато, як в українців.

Однак виробничих спроможностей у них більше на поточний момент, ніж в України. Росіяни ті рішення, які перебрали від нас шляхом агентури, розвідки, аналізу інформаційного простору, достатньо швидко впроваджують в системне масштабне виробництво.

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Що зараз є нагальним для українських військових?

Переважна більшість хочуть допомогти готовим виробом, тобто дроном, наприклад, FPV або розвідувальним. Це зрозуміла цінність, адже є дрон, який буде направлений в бік ворога.

Однак для того, щоб дрон опинився в повітрі, в різних випадках, залежно від його якості, інколи треба вкласти додатково 25 доларів, а інколи і до 200 доларів. Тому завжди, коли комунікуєте, звертайте увагу на нагальні потреби в цей час того чи іншого підрозділу, чи військової частини.

Як це відбувається? От нам поставила держава FPV-дрони і додатково волонтерські організації, міжнародні партнери, і завдяки українській нації ми закупили.

Я розумію, що на цей період часу, на тиждень, у мене дронів вистачає. Однак не вистачає і комплектуючих. Тоді я звертаюся до української нації і кажу, допоможіть, будь ласка, комплектуючим.

Потреби будуть завжди в РЕБ-системах, в безпілотних системах ударного типу дії, розвідувального типу дії і багато інших. В ремонті автотранспорту, адже зараз перехідний зимовий період, тому потрібна гума. Однак треба персонально допомагати за запитом підрозділу або конкретному підрозділу за тими потребами, які актуальні зараз.

Батальйону "Ахіллес" зараз потрібне додаткове фінансування на ударні крила зі штучним інтелектом. Це ті крила ударного типу дії, які допомагають знищувати ворога, зокрема і в БНР, і достатньо глибоко на тимчасово окупованих територіях.

Чим більше ми ворога вибиваємо в його тилових частинах, тим менше їх доходить до передньої лінії.

Тому просимо підтримати батальйон "Ахіллес", а саме дозбирати кошти на ці крила. Загальний збір на 5 мільйонів гривень, вже вдалося зібрати майже 3,5 мільйони.

Підтримати збір можна за посиланням.