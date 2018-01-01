Чого варто очікувати українцям від цін у 2018 році: думка експертів

Чи зростуть ціни на продукти та скільки доведеться платити за комунальні послуги, як проходитимуть реформи і чи піднімуть зарплати та пенсії – такі питання цікавлять українців. Експерти розповіли, що варто людям очікувати у 2018 році.

2018 рік прийшов до українців не з порожніми руками, а безліччю планів, обіцянок і обов'язків. Доки країна ще святкує, в магазинах вже готують нові цінники.

Читайте також: Найбільший оператор стаціонарного телефонного зв'язку підвищив тарифи

"Ціни на капусту та цибулю нижчі за європейські. Тому ці продукти мало того, що 5 % доберуть від девальвації, вони ще й додадуть ті 8 %, на які зараз ціни в Україні менші, ніж в Польщі", – розповів голова Всеукраїнської асоціації постачальників торгових мереж Олексій Дорошенко.

Не лише овочі дорожчатимуть. Невпинно підтягуються до закордонного рівня ціни на м'ясо та молочні продукти. А все – через гривню, яка на початку року знеціниться ще більше.

Ми все рівно спостерігатимемо, як ціни виростуть на 5 %. Чому? Та тому, що у нас уже ціни в країні є європейськими. Відповідно, якщо гривня знецінилась на 5 %, то ціни повинні зрости,

– пояснив Олексій Дорошенко.

Окрім цього, у 2018 році експерти прогнозують чергове подорожчання електроенергії. Споживачів платіжка засмутить ще більше вже після першого кварталу, впевнені експерти енергетичного ринку.

"Критичного підняття цін на газ не буде. По електроенергії: дуже високоймовірним є впровадження стимулюючого ціноутворення, тобто так званого "рап-тарифоутворення" для теплоенерго. І це призведе до підвищення цін порядку на 20 – 30 %", – зазначив експерт програми енергетика Андріан Прокіп.

Читайте також: В Україні зросте вартість холодної води

Вже у 2019 країну чекають президентські вибори. Тож перша половина року буде спокійнішою. Це стосується, кажуть експерти, і Донбасу. А от на осінь експерти прогнозів не роблять, окрім освітніх. Адже з вересня в Україні починає діяти школа нового покоління. На уроках можна говорити, якщо це обговорення матеріалу, можна сидіти хоч на підлозі, бо так зручніше працювати. Вчитель не читатиме лекції з пожовклих аркушів, а пояснюватиме все у формі гри.

Навчитись краще співпрацювати між собою мають і дорослі. Цього року стартує медична реформа, планують запустити Державне бюро розслідувань, а ще взятися за створення Антикорупційного суду.