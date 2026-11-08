Поліція Кракова затримала 23-річного чоловіка з 20-сантиметровим ножем

Про це повідомляє Польське інформаційне агентство (PAP) із посиланням на речницю поліції Малопольського воєводства Катажину Цісло.

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Що відомо про інцидент?

У ніч на 8 листопада в районі вулиці Капеланка у Кракові, Малопольське воєводство, поліція затримала 23-річного чоловіка з ножем.

Перші повідомлення про чоловіка зі зброєю надійшли до екстрених служб невдовзі після третьої години ночі. Мешканці повідомляли, що невідомий ходить вулицею Капеланка з ножем. На місце прибув поліцейський патруль, який виявив 23-річного чоловіка з лезом завдовжки приблизно 20 сантиметрів.

За словами речниці, після стрілянини на Головній ринковій площі Кракова місцеві жителі стали особливо уважно реагувати на потенційно небезпечні ситуації.

Під час втручання правоохоронці спочатку здійснили попереджувальні постріли, однак чоловік не відреагував. Після цього один із поліцейських вистрілив у його напрямку, але промахнувся.

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Це протверезило чоловіка, який упустив ніж. Офіцери затримали його та доставили до лікарні– розповіла Катажина Цісло.

За попередніми висновками поліції, затриманий може мати психічні розлади. Інших подробиць щодо його особи та мотивів поведінки наразі не оприлюднили. Унаслідок нічного інциденту ніхто не постраждав.

У поліції окремо наголосили, що затримання на вулиці Капеланка не пов'язане зі стріляниною, яка сталася напередодні на Головній ринковій площі Кракова. Нічні події відбулися приблизно через 12 годин після стрілянини в центрі міста.