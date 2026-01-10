У Буковелі чоловік шокував відпочивальників "проросійською" курткою

На курорті у Буковелі люди помітили дивного туриста. Той на 12-ому році війни з'явився у зухвалому одязі.

У мережі поширили фото відпочивальника у Буковелі. Зовнішній вигляд чоловіка викликав хвилю обговорення у мережі, передає 24 Канал.

Що не так із туристом у Буковелі?

На оприлюднених фото та відео можна помітити, що чоловік одягнутий у синю куртку із написом на спині: "Сочі.ру 2014".

Турист неприємно здивував костюмом: дивіться відео

Люди не приховували своє обурення, вказуючи, що вже 12-ий рік триває російська агресія проти України.

Хтось жартома припустив, що чоловік міг просто переплутати курорти, або "нещодавно прокинутися з коми", а тому не обізнаний із ситуацією у країні.

Дехто вважає, що турист просто роками носить один і той самий одяг. Можливо, він свого часу волонтерив чи прибирав під час Олімпіади у Сочі, і з того часу зберігає ту куртку.

Один із користувачів мережі порадив покликати Дар'ю Мельниченко. Вона, мовляв, швидко розбереться з ще одним фанатом агресора.