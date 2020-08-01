Страшний випадок стався у потязі, що їхав із Маріуполя до Києва, уночі проти 1 серпня. Тут майже голий чоловік почав чіплятися до однієї з пасажирок і сильно її побив, а опісля ще намагався зґвалтувати. І все це відбувалося попри те, що з жінкою разом у купе перебував її неповнолітній син.

Детальніше про події в потязі Маріуполь – Київ

Про інцидент розповіла сама потерпіла Анастасія Лугова. Відповідний її допис з’явився у фейсбуці. Також жінка опублікувала відео, на яких видно побої.

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За її словами, чоловік на неї скоїв напад приблизно о 3 годині ночі. Тоді вона спала в купе з сином і прокинулася від ударів по голові.

Невідомий пробрався до нашого купе, вдягнений лише в труси, заблокував двері та почав бити. Притиснув до ліжка. Тримав за горло і бив багато разів. Я кричала, прокинувся син. Син почав кричати та просити "Не бити маму", на що невідомий розвернувся і хотів вдарити сина. Я затримала удар, пообіцявши, що зроблю все що завгодно, або би він не бив сина,

– зазначила жінка.

Після цього зловмисник трохи заспокоївся та почав приставати до Анастасії, знявши труси. Вона ж попросила його трохи зачекати, бо треба було, аби син заспокоївся та заснув. Натомість у голого чоловіка тоді була ерекція, і він утакому стані гладив і цілував ноги жінки, а на пручання говорив: "Будь умничкой, будь хорошей девочкой и больше не пострадаешь".

"Я зрозуміла, що потрібно якось вивести чоловіка з купе. Я запропонувала йому вийти, щоб син нічого не бачив. Він погодився, обгорнувся в простирадло, вивів мене з купе та завів до свого купе. Двері за мною заблокував на верхній замок. В купе на столі була розрізана диня, з якої стирчав ніж", – каже Анастасія.

Вона додає, що кричати не було сенсу, оскільки, на її думку, якщо чоловік зміг побити невинну незнайому жінку, "то зарізати ножем, щоб не кричала, – не проблема".

Опісля чоловік знову почав приставати. Але в цей час почав плакати син потерпілої та кликати її. Жінка, зі свого боку, зрозуміла, що це шанс на порятунок і запропонувала піти разом заспокоїти сина, бо той начебто може розбудити усіх.

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На крики жінки ніхто не реагував

Вийшовши з купе, вона забігла до сина і вони босоніж побігли до провідниці. Та спала та не розуміла, що робиться. В цей час голий чоловік вагоном біг до них.

Зрозумівши, що тут захисту не знайду, ми побігли до іншого вагону, де я почала кричати та стукати у всі двері. Найгірше те, що ніхто не зреагував…. Ми знайшли захист у провідниці цього вагону,

– розповіла Анастасія.

За її словами, до Києва тоді залишалося їхати понад 3 години, і цей потяг частих зупинок не робить. Тож у неї був вибір: або зупиняти потяг серед ночі невідомо де та чекати на поліцію, або чекати до Києва. І вона обрала другий варіант.

Начальник поїзду дав розпорядження, щоб невідомого охороняли та не дали змогу йому втекти. Адже той погрожував натиснути стоп-кран, вибити вікно.

О 7:11 ранку потяг прибув до Києва. На станції зловмисника затримала поліція, яку викликав чоловік Анастасії. Інші подробиці інциденту жінка пообіцяла оприлюднити згодом.

У Нацполції поки не дали жодного коментаря щодо тих подій. Журналісти 24 каналу намагалися сконтактуватися з представниками столичної поліції, але відповіді на наші дзвінки не було.

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