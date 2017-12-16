15:43
16 груд 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
КУРСИ ВАЛЮТ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВОЛОДИМИР ПУТІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Запальна кавказька кров. Дно російського кінематографу
Вєсті Кремля
23:22, 15 грудня
Вєсті.UA. Великомучениця Неля Штепа. Нелегка доля кума Путіна в Україні
Вєсті.UA
19:59, 15 грудня
Ахметов і Ко зможуть підзаробити на арештованому майні попередників
ЦРУ
09:05, 13 грудня
Як Кабмін запхав свого носа в унітази
Підсумки дна
18:00, 10 грудня
Згадати Все. ЛАЗ: автобус-рекордсмен
Згадати все
23:53, 14 грудня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
КУРСИ ВАЛЮТ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВОЛОДИМИР ПУТІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Чоловік намагався втекти з місця ДТП у Миколаєві, але заснув за кермом

12:41, сьогодні 636 Читать новость на русском

П’яний водій таксі Volkswagen Passat зіткнувся з Peugeot у Миколаєві на вулиці 3-й Слобідській (Дзержинського) у Миколаєві, але, намагаючись втекти з місця аварії, заснув за кермом.

У чоловіка заглухло авто, інформує місцеве видання "Новости N".

Читайте також: У Києві Mercedes на швидкості протаранив евакуатор: моторошні фото

Подія трапилася вранці у суботу, 16 грудня.

Водій таксі Volkswagen Passat на автодорозі зі сторони проспекту Центрального (Леніна), не впоравшись з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де протаранив інше авто,
– йдеться у повідомленні.

Після чого чоловік намагався втекти з місця аварії, але доїхав лише до вулиці Великої Морської – на перехресті він зненацька виїхав на тротуар, де автомобіль заглух, а водій заснув у машині.

Псіля того, як правоохоронці прибуле на місце. їм довелося будити таксиста. За інформацією видання, чоловік не захотів проходити драгер, проте й без того від нього йшов сильний запах алкоголю.

На таксиста склали одразу три протоколи про адміністративні правопорушення, зокрема, і за керування автомобілем в стані алкогольного сп'яніння.

До слова, з початку 2017-го року в Україні сталось понад 146 тисяч дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло понад 3 тисячі людей.

Теги: Новини України Аварії та ДТП Фотоновини Миколаїв
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Судова епопея: Київський суд повністю виправдав скандального ректора-хабарника
сьогодні, 15:22 Судова епопея: Київський суд повністю виправдав скандального ректора-хабарника
105
Підсумки 2017 року: найгучніші вбивства в Україні
5 грудня, 20:02 Підсумки 2017 року: найгучніші вбивства в Україні
Настя Сукач 2586
Подбиваем итоги: достижения и провалы власти в области реформирования страны
сьогодні, 12:01 Подбиваем итоги: достижения и провалы власти в области реформирования страны
Олег Пономарь 530
Подарунки від Миколая: ціна питання
сьогодні, 11:00 Подарунки від Миколая: ціна питання
Яніна Ткачук 1423
Будни
сьогодні, 08:47 Будни "ЛНР": теперь портреты Плотницкого снимут со всех муниципальных зданий
Ольга Черненко 2155
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня , 19:11
Україна зазнала втрат на фронті: стало відоме ім'я загиблого воїна
 11 грудня , 18:30
Не дожив до дня народження: підлітка вбило струмом в Одесі, коли той намагався врятувати кошеня
29 жовтня , 09:58
Павло Клімкін зустрінеться з генсеком ООН
 14 грудня , 15:04
Skoda Superb – комфортний "лімузин" за доступною ціною
 24 листопада , 15:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук