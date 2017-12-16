Чоловік намагався втекти з місця ДТП у Миколаєві, але заснув за кермом

П’яний водій таксі Volkswagen Passat зіткнувся з Peugeot у Миколаєві на вулиці 3-й Слобідській (Дзержинського) у Миколаєві, але, намагаючись втекти з місця аварії, заснув за кермом.

У чоловіка заглухло авто, інформує місцеве видання "Новости N".

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Подія трапилася вранці у суботу, 16 грудня.

Водій таксі Volkswagen Passat на автодорозі зі сторони проспекту Центрального (Леніна), не впоравшись з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де протаранив інше авто,

– йдеться у повідомленні.

Після чого чоловік намагався втекти з місця аварії, але доїхав лише до вулиці Великої Морської – на перехресті він зненацька виїхав на тротуар, де автомобіль заглух, а водій заснув у машині.

Псіля того, як правоохоронці прибуле на місце. їм довелося будити таксиста. За інформацією видання, чоловік не захотів проходити драгер, проте й без того від нього йшов сильний запах алкоголю.



На таксиста склали одразу три протоколи про адміністративні правопорушення, зокрема, і за керування автомобілем в стані алкогольного сп'яніння.

До слова, з початку 2017-го року в Україні сталось понад 146 тисяч дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло понад 3 тисячі людей.