19:13
10 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Чоловік погрожував ножем поліцейському через зауваження про відсутність маски: що йому загрожує

      - Читать новость на русском
      Поліція затримала чоловіка за погрозу ножем / Нацполіція

      У Миколаївській області, 9 квітня, чоловік погрожував дільничному поліцейському ножем за зауваження через відсутність маски.

      Інцидент трапився у Врадіївці, повідомляє пресслужба поліції Миколаївської області.

      Читайте також: Антирекорд в Україні: за добу піймали 25 порушників карантину на кордоні

      Дільничний інспектор під час патрулювання виявив нетверезого чоловіка, який перебував на вулиці без маски. Поліцейський порадив чоловіку придбати захисну маску в найближчій аптеці.

      Водночас той обернувся до правоохоронця, дістав з кишені розкладний ніж і погрожував його застосувати до співробітників поліції.

      Тепер чоловікові загрожує до пів року арешту.

      У поліції з'ясували, що він раніше притягувався до кримінальної відповідальності за пограбування.

      карантин
      Яка відповідальність за порушення карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Емал Набі
      Теги: Карантин в Україні 2020 Новини України Поліція Новини Миколаєва Кримінальні новини
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 13:42 Новини про коронавірус 10 квітня: в кількох областях України обмежили пересування
      Новини України 5553
      сьогодні , 17:01 Коронавірус у Збройних силах: за добу підтвердили ще три випадки
      Новини України 11958
      сьогодні , 12:42 Що робити на карантині, коли нудно: цікаві ідеї
      Новини культури 13184
      сьогодні , 17:48 Кількість вакансій через карантин і далі зменшується: свіжі дані
      Новини України 7842
      сьогодні , 12:22 Комендантська година та посилення карантину: як реагують львів'яни – відео
      Новини України 8877
      сьогодні , 13:19 Поширення коронавірусу у світі – захворіло вже понад 1,6 мільйона людей: карта онлайн
      Лікування 575508
      сьогодні , 12:29 У 2020 році на Донбасі загинули 44 військові: поіменний список
      Новини України 37246
      сьогодні , 12:23 Лекції з автоматом і орден за мужність: найгучніші скандали із Тетяною Чорновол
      Новини України 9268
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 19:00 Росія відправила в Італію не допомогу, а розвідку – The Telegraph
      Катимся!
      сьогодні , 17:15 Чи готові військові до спалаху коронавірусу: відверте інтерв'ю з речником медичної служби ЗСУ
      Анастасія Федченко