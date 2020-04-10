Чоловік погрожував ножем поліцейському через зауваження про відсутність маски: що йому загрожує
У Миколаївській області, 9 квітня, чоловік погрожував дільничному поліцейському ножем за зауваження через відсутність маски.
Інцидент трапився у Врадіївці, повідомляє пресслужба поліції Миколаївської області.
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Дільничний інспектор під час патрулювання виявив нетверезого чоловіка, який перебував на вулиці без маски. Поліцейський порадив чоловіку придбати захисну маску в найближчій аптеці.
Водночас той обернувся до правоохоронця, дістав з кишені розкладний ніж і погрожував його застосувати до співробітників поліції.
Тепер чоловікові загрожує до пів року арешту.
У поліції з'ясували, що він раніше притягувався до кримінальної відповідальності за пограбування.
Яка відповідальність за порушення карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу
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