Чоловіка Ані Лорак спіймали на зраді: відео
Поки українська співачка Ані Лорак виступає та розважається на російському музичному фестивалі "Жара", її чоловіка Мурата підловили у компанії інших жінок в Києві.
Так стверджує російське видання Super.ru і наводить відповідне відео.
Читайте також: Сильний і незалежний чоловік: Віталій Козловський зізнався, чому виклав оголене фото
За інформацією ЗМІ, нещодавно Мурата бачили у караоке-клубі з незнайомою брюнеткою. Чоловік погладжував супутницю по стегні та ніжно обіймав за талію.
Як пише Super.ru, подруга Мурата – киянка Яна Беляєва.
Чоловіка Ані Лорак запідозрили у зраді
Додамо, зараз Ані Лорак бере участь в російському музичному фестивалі "Жара".
Нагадаємо, Ані Лорак вийшла заміж за Мурата Налчаджіолу 15 серпня 2009 року. Пара виховує доньку Софію, яка народилася 9 червня 2011 року.