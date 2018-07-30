Чоловіка Ані Лорак спіймали на зраді: відео

Чоловіка Ані Лорак помітили у клубі в компанії незнайомки / Фото з Іnstagram

Поки українська співачка Ані Лорак виступає та розважається на російському музичному фестивалі "Жара", її чоловіка Мурата підловили у компанії інших жінок в Києві.