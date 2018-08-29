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Чоловікам, які мають дітей, хочуть скоротити робочий день

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Батькам можуть дозволити працювати неповний робочий день
Батькам можуть дозволити працювати неповний робочий день / Фото з відкритих джерел

У середу, 29 серпня, уряд схвалив проект Міністерства соціальної політики щодо внесення змін до деяких законодавчих актів щодо поєднання сімейних і трудових обов'язків.

Про це повідомили у прес-службі відомства. 

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"На засіданні Уряду прийнято рішення схвалити розроблений Міністерством соціальної політики проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо надання додаткових гарантій, пов’язаних із поєднанням сімейних і трудових обов’язків)". Проект нормативного акту створений з метою забезпечення соціальних гарантій усім працівникам без дискримінації за ознакою статі", – зазначили у повідомленні. 

Зокрема, йдеться про зміни до Кодексу законів про працю України та Закону України "Про відпустки". На батька також поширюватиметься право працювати на умовах неповного робочого часу або на скорочену тривалість робочого часу за рахунок роботодавця.

Реалізація таких норм сприятиме забезпеченню рівних умов і можливостей для виконання реалізації батьками своїх обов’язків щодо виховання дітей і догляду за ними. З цією метою норми законодавства про працю приводяться у відповідність до норм Сімейного кодексу України, Закону України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків" з урахуванням їх адаптації до законодавства та стандартів Європейського Союзу у соціально-трудовій сфері,
– додали у міністерстві. 

Теги: Новини України Новини політики Міністерство соціальної політики Кабінет Міністрів України
Джерело: 24 канал
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