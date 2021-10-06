Также понятно, почему глава правления "Укрэксимбанка" при всем при этом еще неделю назад был главным претендентом на кресло главы НБУ в случае отставки Кирилла Шевченко.

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Одно непонятно. А в чем банковская тайна? Банк заявлял, что коварные журналисты проникли на обьект и то ли по дороге, то ли в самом банке, где-то раздобыли банковскую тайну. И банкиры вынуждены были броситься грудью на амбразуру, защищая эту самую тайну.

Так где она на видео?

Неужели та самая тайна в том, что "Укрэксимбанк" кредитует клиентов из "ДНР"? Ведь на этом вопросе всех в комнате клемануло?

И если это тайна, то, значит, это правда? Ведь не могут выдумки журналистов быть банковской тайной.

А если это правда и украинский государственный банк кредитует террористов, то…..то становится ясно, почему глава правления вел себя именно так, как будто бы ему выдали пояс шахида и он хочет унести журналистов с собой.

Чтобы никто не узнал эту страшную тайну. Правда, не очень банковскую….