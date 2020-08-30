Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що гроші на будівництво доріг, взяті з Фонду боротьби з коронавірусом, – це "інвестиції в самих себе".

Позиція Арахамії щодо грошей на дороги, взятих із коронавірусного фонду

Таку заяву парламентар зробив у ефірі одного з українських телеканалів. Про це повідомляє 24 канал.

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Якби ми їх не витратили, то тоді б не робили дороги та потім позичали б на дороги. Тобто, ці гроші ми б все одно позичали, тільки пустили б не на коронавірус, а на дороги,

– зауважив Арахамія.

За його словами, гроші повинні працювати. І кожна гривня, яку вкладають у дороги, протягом чотирьох років приносить до бюджету шість гривень. Керівник "Слуги народу" додає, що це інвестиція в самих себе.

"Ми наближаємося до того, щоб в цьому році зробити 4 200 кілометрів доріг. Це історичний рекорд, а програма – за п’ять років зробити 20 тисяч кілометрів", – підсумував Арахамія.

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Основне про коронавірусний Фонд і витрати на дороги

Фонд для боротьби з наслідками коронавірусної хвороби створили 13 квітня. Тоді Верховна Рада затвердила відповідні зміни до держбюджету.

Тоді в уряді говрили, що гроші з фонду спрямують на:

закупівлю медичних товарів, робіт і послуг;

доплати медикам та працівникам критичної інфраструктури,

підтримку пенсіонерів.

Наприкінці липня стало відомим, що у Фонді залишилося лише 5% закладених коштів – 3,2 мільярда гривень. Під час його створення у квітні розмір фонду становив майже 65 мільярдів гривень.

Найбільшу частку грошей отримало Міністерство інфраструктур. Власне 35 мільярдів гривень використали для здійснення будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування.

Це 57% від всіх витрачених коштів із Фонду. Для порівняння, безпосередньо на медицину та на покращення медичної інфраструктури пішло лише майже 16%.



Ремонт та будівництво яких доріг заплановано на 2020 рік / Інфографіка 24 каналу