Відставка або зміни в уряді Шмигаля, звільнення Ситника, вибори на Донбасі, ситуація у Білорусі: щодо цих тем висловився керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія перед початком четвертої сесії Верховної Ради України IX скликання, яке відбудеться 1 вересня.

Про кадрові ротації в уряді

Давида Арахамію 29 серпня в ефірі одного з українських телеканалів, пише 24 канал, запитали, чи буде Верховна Рада вносити зміни до складу уряду Шмигаля восени.

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"Я не виключаю", – відповів політик.

Точно можуть бути якісь ротації щодо окремих міністерств. Можу навіть спрогнозувати – два, три міністерства,

– анонсував Арахамія.

Він уточнив, що мовиться про економічний блок Кабінету Міністрів.

Що стосується ймовірності заміни уряду Дениса Шмигаля цілком, то й таке виключати не можна. Утім, наразі "у нас ніяких таких планів немає", – сказав глава фракції "Слуга народу".

Про інші гострі теми, які хвилюють суспільство

Щодо рішення КСУ про неконституційність призначення Ситника в НАБУ

Давид Арахамія вважає, що директор НАБУ Артем Ситник повинен піти у відставку.

Верховна Рада ж буде увідповіднювати закон про роботу Національного антикорупційного бюро до рішення Конституційного суду.

Щодо звернення Кравчука до Ради про вибори на Донбасі

Верховна Рада найімовірніше негативно зреагує на ініціативу глави української делегації в ТКГ Кравчука щодо узгодження постанови про місцеві вибори з мінськими домовленостями.

За словами Арахамії, наразі провести вибори в ОРДЛО неможливо.

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Щодо офіційної реакції Верховної Ради на події в Білорусі

На думку Арахамії, Верховна Рада України не буде розглядати проєкт постанови про невизнання президентських виборів в Білорусі. Фракція "Слуги народу" це питання наразі взагалі не обговорювала.

Ми ж розуміємо, що ситуація в Білорусі дуже непроста, і вона не чорно-біла. Моя особиста позиція: нам не завадить якийсь час побути Швейцарією – дотримуватися максимального нейтралітету,

– заявив депутат.

Україні, мовляв, не треба збільшувати лінію фронту на додаток до тієї, яка вже є на Сході.