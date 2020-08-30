Відставку уряду виключати не можна, а кількох міністрів змінять точно, – Арахамія
Відставка або зміни в уряді Шмигаля, звільнення Ситника, вибори на Донбасі, ситуація у Білорусі: щодо цих тем висловився керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія перед початком четвертої сесії Верховної Ради України IX скликання, яке відбудеться 1 вересня.
Про кадрові ротації в уряді
Давида Арахамію 29 серпня в ефірі одного з українських телеканалів, пише 24 канал, запитали, чи буде Верховна Рада вносити зміни до складу уряду Шмигаля восени.
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"Я не виключаю", – відповів політик.
Точно можуть бути якісь ротації щодо окремих міністерств. Можу навіть спрогнозувати – два, три міністерства,
– анонсував Арахамія.
Він уточнив, що мовиться про економічний блок Кабінету Міністрів.
- Що стосується ймовірності заміни уряду Дениса Шмигаля цілком, то й таке виключати не можна. Утім, наразі "у нас ніяких таких планів немає", – сказав глава фракції "Слуга народу".
Про інші гострі теми, які хвилюють суспільство
Щодо рішення КСУ про неконституційність призначення Ситника в НАБУ
- Давид Арахамія вважає, що директор НАБУ Артем Ситник повинен піти у відставку.
- Верховна Рада ж буде увідповіднювати закон про роботу Національного антикорупційного бюро до рішення Конституційного суду.
Щодо звернення Кравчука до Ради про вибори на Донбасі
- Верховна Рада найімовірніше негативно зреагує на ініціативу глави української делегації в ТКГ Кравчука щодо узгодження постанови про місцеві вибори з мінськими домовленостями.
- За словами Арахамії, наразі провести вибори в ОРДЛО неможливо.
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Щодо офіційної реакції Верховної Ради на події в Білорусі
На думку Арахамії, Верховна Рада України не буде розглядати проєкт постанови про невизнання президентських виборів в Білорусі. Фракція "Слуги народу" це питання наразі взагалі не обговорювала.
Ми ж розуміємо, що ситуація в Білорусі дуже непроста, і вона не чорно-біла. Моя особиста позиція: нам не завадить якийсь час побути Швейцарією – дотримуватися максимального нейтралітету,
– заявив депутат.
Україні, мовляв, не треба збільшувати лінію фронту на додаток до тієї, яка вже є на Сході.