Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, чого не можна робити українським громадянам. Нехтування цими правилами може допомогти російським окупантам.

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Чого не можна робити

Публічно писати або говорити про те, що Україна веде перемовини про постачання військової техніки, зброї, амуніції тощо для ЗСУ. Ворог може зірвати контракти.

Говорити про те, що постачання вже відбулося – ворог коригує наявну в нього інформацію.

Називати адреси та впізнавані об'єкти, в які влучили або не влучили російські ракети – це дасть змогу ворогу коригувати вогонь.

Публікувати військові об'єкти (в тому числі госпіталь), розташування техніки та місце зберігання зброї.

Робити публічний і непублічний фактчекінг заяв і публікацій силових структур та спецслужб. Інформація проходить багато відомчих фільтрів, її публікація означає необхідність. Усе перевірити можна буде після війни.

Публічно і непублічно сумніватися у рішеннях та поінформованості ЗСУ. Якщо вам щось видається незрозумілим – отже, ви мало знаєте про ситуацію. Окрім того, військові рішення, як і рішення хірурга, не можуть прийматися під впливом громадської думки – працює лише професійний розрахунок.

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