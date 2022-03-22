Цикл історій про перемоги українців публікуватимуть з хештегом #ІсторіяУкраїнськихПеремог.

До теми Мінкультури просить повідомляти про пошкодження пам'яток культури

У Мінкульті заявили, що Росія – історичний ворог українців, і це доводить наша спільна історія.

Проте тут є гарні новини – українці давали відсіч нападникам, навіть при менш численному війську.

Битва під Оршею 1514 року чудовий приклад, коли 15-тисячне військо Великого Князівства Литовського під проводом гетьмана Костянтина Острозького розгромило 80-тисячну московську армію, яка прагнула захопити наші землі,

– йдеться у повідомленні.

Використовуючи суперечності між московськими воєводами, волинський князь Костянтин Острозький нападав на них порізно, а ті із заздрості видавали один одного.

За словами Мінкульту, під натиском московська кіннота відступила на берег річки Кропивни між Оршею та Дубровною і там майже вся була знищена.

"Перемогли 1514-го – переможемо і 2022-го", – додали у відомстві.

До слова, 583 мільйони гривень від Українського культурного фонду, які передбачалися на реалізацію культурно-мистецьких проєктів у 2022 році, перейдуть на забезпечення потреб ЗСУ для протидії агресії з боку Росії.

Цікаво – Скільки громадян вірить у перемогу України: