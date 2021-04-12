Будь-яка суперечка з адептами Кремля приречена самого початку. Одні вважають, що можуть жити, як хочуть, а інші вимагають цей процес з ними узгоджувати.

Для одних пограничный столб это константа, а для других – переменная. Одни мечтают вырваться из прошлого, а другие хотят в это прошлое с головой окунуться.

Попередній випуск Зрада чи перемога: адепти Зеленського та Порошенка помінялись місцями

Москва думает, что воюет не с Украиной, а с Западом

При этом есть тезисы, которые кочуют из спора в спор. Например, российские разговоры о том, что Москва воюет не с Украиной, а с западом.

Ничего удивительного. Даже теперь в России отрицают саму возможность того, что Украина способна чего-либо хотеть.

Любое предположение о какой-то субъектности бывшей провинции отвергается сходу. Оттого прокремлевские спикеры сводят войну к противостоянию России и США, в котором Украина – это лишь полигон.

При этом разница между Россией и западом довольно очевидна. Москва не способна предложить соседям никакого привлекательного цивилизационного проекта. Западный мир обыгрывает Россию по всем объективным показателям, в том числе и по продолжительности жизни.



Противостояние России и США / Фото AFP

А есть лишь одно мерило эффективности государства – насколько оно может быть субъектом развития собственного населения. Деградация чужого населения не является критерием качества государства. Деградация собственного населения – тем более. А квадратные километры территории не играют никакой роли.

Можети ли Россия тягаться с США

При этом российские пропагандисты пытаются убедить всех в том, что Москва может тягаться с США. Очередная наивность, потому что Россия – это 3% мирового ВВП, а США – 20%.

Фактически же Россия напоминает автомобиль, который едет на высокой скорости на первой передаче:

двигатель работает на износ;

топливо сгорает литрами;

эффект минимальный при максимальных затратах.

Единственное спасение – это нефтегазовое обезболивающее. Но как только оно закончится – начнутся проблемы.

Запад не хотел противостояния

При этом западный мир совершенно не собирался вступать с Россией в противостояние. Его вполне устраивала ситуация, когда Россия продает ему углеводороды и покупает все остальное.

Варто прочитати Колони техніки: британські журналісти показали табір російських військових біля кордону

Москва сама вытолкнула его из зоны комфорта, когда объявила Майдан спецоперацией Европы и США. Западу потребовалось долгих 7 лет, чтобы наконец избавиться от розовых очков. И понять, что уступки не улучшают отношения, а лишь провоцируют аппетиты Москвы.

И то, что происходит теперь в Украине – абсолютно закономерно. Отгораживание от агрессора. Выстраивание идентичности. Поиск собственной версии истории.

Сто лет назад такая судьба постигла Финляндию, страны Балтии и Польшу. Теперь настала очередь Украины. Мы всего лишь наблюдаем запоздавший распад Российской империи.

Распад Российской империи

В конце концов, что общего у империй прошлого: Португальской, Испанской, Голландской, Британской? Правильно, их больше нет.



Какие границы самой России считать эталонными / Фото с сайта президента России

И все разговоры Москвы о том, что, мол, Украина никогда не существовала в нынешних границах – не имеют никакого смысла. Потому что ни одна страна мира не существовала в современных границах на протяжении всей своей истории:

нынешняя Италия существует лишь 150 лет;

Турция – около века;

Польша – семьдесят лет.

И всегда можно задать встречный вопрос. А какие границы самой России считать эталонными? По состоянию на 1653 год? 1917? Или по состоянию на 2013?

Зверніть увагу У Росії похизувались новим бомбардувальником, який "зможе долати ППО країн НАТО"

И если уж на то пошло – какой смысл бывшим советским республикам вообще быть на российской орбите? Какое уникальное ценностное предложение Москва может сделать своим соседям?

Какие сейчас амбиции в России

Все, что есть в России – это плоть от плоти западной цивилизации. Россия не является экономическим сувереном – она даже не может заставить свои собственные крупнейшие банки и компании сотовой связи прийти в оккупированный Крым.

До недавнего времени Москва сама стояла в очереди к глобальному McDonald's. Все ее амбиции сводились к тому, что Украина должна перекупать франшизу на западный образ жизни у Кремля, а не напрямую у владельца патента. Возможно, нежелание Киева делать это предает ожидания Москвы, но это уже проблемы самой Москвы.

А потому спорить с адептами Кремля не имеет смысла. Они похожи на людей, которые уверены, что земля плоская. Ты берешься что-то объяснять про законы физики, а тебе в ответ "то есть, по-вашему, в Австралии люди вверх ногами ходят?".

Цікаво Путін втратив зв'язок з реальністю: Росія усіма силами хоче прикинутися жертвою

И что ты ему будешь отвечать? Ведь да, ходят вверх ногами – относительно тебя. И нет – нормально ходят – относительно самих себя. А потому – не стоит метать бисер.