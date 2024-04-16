Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник. За його словами, Захід дуже наляканий ядерними погрозами від кремлівського диктатора Владіміра Путіна.

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Усі дуже обережні

Петро Черник пояснив, що якщо Польща зіб'є, наприклад, ракету Х-101 – це прямий факт вступу у війну. Треба буде негайно запускати четверту та п'яту статтю НАТО. На Заході до цього ніхто не готовий.

Іран на цю хвилину не має ядерної зброї. Гарантую вам на 100%, якби в них ця ядерна зброя була, ситуація мала б кардинально інший вигляд. А Путін шантажує ядерною зброєю. І де ця тонесенька ниточка, яка обірветься чи не обірветься, ніхто не знає. Тому всі дуже обережні,

– підкреслив він.

Військовий експерт зазначив, що такі побоювання – це частина менталітету. Однак Захід неймовірно допоміг Україні, без їхньої підтримки невідомо, як наша держава боролась би проти величезного російського війська.

"Я не вважаю, що в нас все погано. Я належу, напевно, до тієї породи українців, яка не розхитує ці емоційні гойдалки, то вліво – зрада, то вправо – перемога. Тому треба намагатися тримати золоту середину", – додав полковник запасу ЗСУ.

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