За 10 последних дней президент РФ провел 4 телефонных разговора, дал 1 интервью и принял участие в 15 мероприятиях.

Читайте Бумеранг не вышел: как Россия расплачивается за Крым

В тои числе открыл 2 завода – по выпуску автомобилей "Аурус" в Татарстане и 1-ю линию Амурского ГПЗ, 1 памятник, принял участие в ПМЭФ, провел совещание Совбеза, участвовал в заседании правительства, встретился с членами ЕР, многодетными семьями, соцработниками, главой ВТС и уполномоченной по правам детей.

Лишь 2 последние встречи и интервью прошли офлайн (видимо, их участники отсидели на карантине). Очно президент открывал памятник Александру III и участвовал в пленарке ПМЭФ. Но гостей этих мероприятий держали от него на огромном расстоянии.

Интересно Путин пустит крокодилью слезу

То ли Путина не оставляет ковидофобия, то ли пандемия стала предлогом для его перехода расслабленный онлайн-режим.

Путин длительное время работает удаленно / Фото 24 канал

В любом случае из мировых лидеров лишь Путин уже больше года работает почти исключительно на удаленке.