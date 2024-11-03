Про це в етері 24 Каналу зауважив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, додавши, що схожа ситуація вже була у 2023 році, коли США "заморозили" на певний період надання допомоги Україні. Тоді Кремль цим скористався й окупанти теж активізували свої штурми.

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Скільки можуть тривати активні наступальні дії противника

Інтенсивність ведення штурмових дій, на думку військово-політичного оглядача, пов'язана з тим, що росіяни хочуть встигнути не тільки до президентських виборів у США (5 листопада), а й до інавгурації нового лідера Сполучених Штатів та використати "вікно можливостей". Противник буде здійснювати активні бойові дії, на які адміністрація Байдена рішуче реагувати не буде.

Орієнтовно це 2,5 місяці. Адміністрація Байдена ніколи не була надмірно рішучою, вона була доволі поміркованою, повільною в ухваленні рішень чи взагалі аморфною. Не думаю, що там останні місяці будуть ухвалювати радикальні рішення, які б мали серйозний вплив на зону бойових дій в Україні,

– озвучив Коваленко.

Аналогічна ситуація у 2023 році

Військово-політичний оглядач нагадав тогорічний період, коли російська армія також скористалась сприятливим для себе моментом.

Тоді розпочались баталії в Конгресі США між демократами та республіканцями, в той час Україні фактично зупинили надання допомоги від Сполучених Штатів на пів року, а Росія саме в цей період розпочала наступ на Авдіївку. Цей напрямок на фронті був найгарячіший, там проводились найінтенсивніші бойові дії,

– зазначив Коваленко.

З його слів, те, що відбувається зараз – це наслідки того періоду, який тривав пів року, коли підтримка України з боку США була призупинена.

Нині росіяни усвідомлюють, що в Сполучених Штатах політики активно реагувати на події в Україні не стануть, адже, на думку Коваленка, вся увага суспільства і політиків буде приділена внутрішньополітичним питанням.

Він підсумував, що Росія намагається цим скористатися і взагалі нехтує втратами, які несе на полі бою. Окупанти будуть посилювати тиск на українські позиції, застосовуючи максимально наявний ресурс. Це, зі слів Коваленка, буде продовжуватися до інавгурації президента США, яка відбудеться в січні 2025 року.

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що нині активні бойові дії, які тривають на окремих напрямках, потребують регулярного оновлення ресурсів українських військових підрозділів. Він наголосив, що зараз ЗСУ стримують один з найпотужніших від початку повномасштабної війни наступів російської армії.

В Генштабі прозвітували, що протягом минулої доби станом на 3 листопада зафіксовано 173 бойових зіткнення. Ворог завдав по позиціях ЗСУ та населених пунктах 1 ракетний та 69 авіаударів, зокрема скинув 114 КАБ. Крім цього, здійснив понад 3 тисячі обстрілів, з них 112 — із РСЗВ. Найбільше ворожих атак зафіксовано на Курахівському напрямку (51) та Покровському (23).