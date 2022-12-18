Насамперед варто почати з того, що Путін зовсім не шкодує своїх солдатів та використовує їх як гарматне м'ясо. Власне, ця та декілька інших причин, на думку видання The New York Times, стало тим, що завадило Кремлю захопити Київ "за три дні".

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"Карта 1960 року" та інші факти непідготовленості війська

Як пишуть аналітики, поранені окупанти у розмовах з рідними розповідали, що їх кинули на війну просто-таки належно не підготувавши до бойових дій. Зокрема, загарбники скаржилися на надане продовольство, здобуті "знання" під час навчань і багато чого іншого. Фактично росіяни через своє командування та погану підготовку спостерігали, як гине близько двох третин взводу й не могли з цим нічого вдіяти.

Матеріали, знайдені на полях битв, вказують на недостатню підготовленість військових: карта 1960-х років, видрук з Вікіпедії про те, як поводитися зі снайперською гвинтівкою, надзвичайно оптимістичний графік вторгнення Росії,

– пишуть NYT.

Окрім того, сам факт, що російські окупанти вирішували дзвонити до своїх рідних через мобільні телефони, уже дуже промовистий. Українська розвідка перехоплювала дзвінки та вбивала потім загарбників, встановлюючи їхні координати. До речі, у цих діалогах вояки "другої армії світу" нескінченно скаржились на своїх командирів та навіть на те, як ті тікали, коли розпочиналися обстріли.

Росіяни стріляли по своїх же

Варто також сказати, що часто росіяни відкривали "дружній вогонь" та обстрілювали своїх "побратимів". Один з окупантів навіть розповідав, що командир танка якось навмисне обстріляв блокпост, який був російський. На думку аналітиків, це відбувалось тому, що деякі військові формування очолювали люди, які навіть не є військовими. Йдеться про самопроголошеного лідера Чечні Рамзана Кадирова та "кухаря російського диктатора" Пригожина.

До речі, подейкують що на початку повномасштабного наступу Путін наказав Кадирову вбити Володимира Зеленського. Однак той "блискуче провалив" цю місію, що, очевидно, не є дивним.