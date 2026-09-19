Навіть за шалені кошти: чому росіяни панічно бояться відправляти вантажівки до Криму

Російська логістика до окупованого Криму опинилася під постійним вогневим контролем Сил оборони України, а сухопутний коридор перетворився для загарбників на справжню пастку. Попри обіцянки величезних виплат водіям вантажівок, охочих ризикувати життям стає все менше.

Ситуація на кримському напрямку суттєво загострилася після обмеження роботи поромної переправи та активізації українських точкових ударів. Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів 24 Каналу про ситуацію з ворожою логістикою на сухопутному шляху до півострова. За його словами, заробіток російських перевізників стрімко зростає виключно через високі ризики знищення їхнього автотранспорту Силами оборони України.

Скільки заробляють російські перевізники за рейс до Криму

За два рейси з Ростова до окупованого Криму чистий прибуток водія вантажівки сягає вже близько 500 тисяч рублів. Ще на початку літа ця сума становила 300 тисяч рублів, однак ціна логістики постійно зростає через систематичні та болісні удари українських сил.

Це чистий його заробіток, який залишається, якщо проскочив, умовно кажучи. Тобто ціна одного рейсу зростає приблизно до 500 тисяч рублів за одну ходку. Це 250 тисяч гривень, щоб зрозуміти, наскільки це вартує російським перевізникам і скільки коштує їхня логістика,

– зазначив Андрющенко.

Чому на блокпостах і трасі Новоросія виникають затори

Особливо активні удари відбуваються вздовж траси, яку окупанти називають "Новоросія", зокрема на ділянці від Бердянська до Чонгара. Через це загарбники створюють величезні затори на контрольних пунктах, оскільки замість швидкого пропуску машин під час тривоги вони повністю блокують рух.

Недавно на Чонгарі утворився затор на півтори години мінімум в очікуванні. Закінчилось це тим, чим закінчилось: варто було написати, що вони чекають на прильоти, як туди влучили. Були й евакуації, і спалені автівки,

– підкреслив керівник Центру вивчення окупації.

Ситуація ускладнилася після 11 вересня, коли окупанти обмежили поромне сполучення, залишивши його лише для критично важливих вантажів, як-от ліки. Усі інші вантажівки спрямували сухопутним коридором, що додало щонайменше 450 машин на добу до загального потоку.

Керівник Центру вивчення окупації про логістику на ТОТ: відео

"Такий натовп не міг пройти непоміченим, і Сили оборони почали систематично це доводити. Тепер водії шукають об'їзні шляхи в спеціалізованих чатах, але траса побудована так, що її не оминеш, особливо біля Мелітополя чи біля зруйнованих мостів, де доводиться скидати швидкість", – підсумував Петро Андрющенко.