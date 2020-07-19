До України прийшов музичний стрімінг Spotify. Це черговий конкурент вже присутніх на нашому ринку сервісів, які надають доступ до музики за регулярну щомісячну плату. Середня ціна такого задоволення становить 150-200 гривень.

Чи готові українці взагалі замінити піратське споживання легальним контентом, дізнавалися кореспонденти 24 каналу.

Цікаво Spotify таки з'явиться в Україні: що це за сервіс та коли запрацює

Українка Наталія давно вирішила дивитися та слухати лише легальний контент. Відтак дівчина підписалася на YouTube Premium, де слухає музику та дивиться відео. Передплачує новинні видання, а також планує оформити підписку на Netflix, щоб легально дивитися фільми та серіали.

Це, в першу чергу, зручно, бо мені, наприклад, в пошуку цікавого контенту не доводиться переривати величезну кількість ресурсів. Тобто, я знаю, що можу зайти на Netflix і там буде цікавий серіал, який я захочу подивитись,

– розповіла киянка Наталія Міняйло

Утім не всі українці такі відповідальні, як Наталія. Більшість продовжує користуватися піратськими сайтами. Економіст Анатолій Амелін пояснив, що їх існуванню сприяє недостатньо ефективна робота кіберполіції та відсутність покарання за споживання нелегального контенту. Однак, не останню роль відіграє і фінансове забезпечення українців.



Spotify / Фото iXBT

"Багато хто немає фізичної можливості споживати виключно платний контент. Давайте будемо чесними. Відповідно, в міру зростання доходів населення, що є завданням уряду: створювати стратегію розвитку, залучати інвестиції, створювати робочі місця, збільшувати попит на працю, підвищуючи зарплати. Тоді у людей з’явиться фізична можливість більше споживати саме легальний контент", – пояснив економіст Анатолій Амелін.

Утім медіаексперт Федір Гречанінов іншої думки. Стверджує, що небажання українцями платити за легальний контент спричинено більшою мірою ментальністю, аніж низькими доходами. Мовляв, навіщо платити, коли є безкоштовно.



Netflix / Фото Pulse News

За його словами, на сьогодні в Україні є мільйон домогосподарств, які почали платити гроші за легальне споживання. Проте, їх могло б бути значно більше. Сам же піратський контент це не тільки порушення авторського права, але і завдавання збитків економіці України.

"Пірати" в рік заробляють сотні мільйонів гривень. Збитки, які вони при цьому приносять, мільярди гривень. І це мільярди гривень, які недоотримують легальні компанії в гонорарах, прибутках, податках і так далі", – заявив директор стратегічного розвитку медіагрупи Україна Федір Гречанінов.

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Україна стабільно потрапляє в десятку найбільш "піратських" країн. При цьому, українці все ж поступово відходять від користування нелегальним контентом і переходять до відповідального споживання. Однак, важливо, за словами експертів, щоб цей темп тільки збільшувався, а не сповільнювався.