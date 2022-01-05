Вариантов завершения протеста обозреватели также видят два: либо победа новой "революции достоинства" и превращение Казахстана в нормальную страну, воспринявшую либеральные ценности; либо жестокое подавление выступлений с переполненными тюрьмами и чуть ли не пожизненными сроками для оппозиционеров.

Казахстанский транзит

На мой взгляд, оба подхода – и, соответственно, оба прогноза – неверны. Да, происходящее сейчас в Казахстане имеет глубокие корни. Население республики неоднократно поднималось в защиту своих экономических прав – мы помним и выступления в Жанаозене в 2011 году, и земельные протесты в 2016-м. Однако тот масштаб, который приняли события в последнее время, обусловлен, на мой взгляд, во многом политическими особенностями текущего момента.

В отличие от Белвруси образа 2020 года и, вполне вероятно, России в более или менее отдалённом будущем, в Казахстане правящие элиты решили организованно отказаться от вечного идентифицирования первого президента Нурсултана Назарбаева с обществом и страной (хотя, как я много раз отмечал, для такого отождествления было куда больше оснований, чем в России или Беларуси).

С 2019 года начался транзит, который поначалу рассматривался как фиктивный, но со временем становился всё более реальным. Недавнее обретение президентом Касыл-Жомартом Токаевым поста главы правящей партии (в дополнение ко многим другим) означало фактическое завершение формальной части транзита.

К чему приведут протесты

Вспыхнувшие в начале января протесты вряд ли будут подавлены силой, как в Беларуси – казахские власти уже продемонстрировали готовность к диалогу, да и протестующие выставили своими главными требованиями уход с политической сцены Назарбаева и отставку правительства, которое до сего дня возглавлялось его ставленником Аскаром Маминым.

Смена премьера, главы службы безопасности и ряда других важных чиновников стала большой победой не только (и не столько) вышедших на улицы граждан, сколько президента Токаева. В стране досточно денег, а у правительства достаточно инструментов для того, чтобы демонстративно выполнить требования граждан, понизить цены на социально значимые товары, серьёзно "зачистить" ставленников Назарбаева среди республиканской элиты и в конечном итоге перераспределить основные финансовые потоки, которые нынешний президент контролировал далеко не в соответствующей его статусу мере.