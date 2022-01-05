Вариантов завершения протеста обозреватели также видят два: либо победа новой "революции достоинства" и превращение Казахстана в нормальную страну, воспринявшую либеральные ценности; либо жестокое подавление выступлений с переполненными тюрьмами и чуть ли не пожизненными сроками для оппозиционеров.
Казахстанский транзит
На мой взгляд, оба подхода – и, соответственно, оба прогноза – неверны. Да, происходящее сейчас в Казахстане имеет глубокие корни. Население республики неоднократно поднималось в защиту своих экономических прав – мы помним и выступления в Жанаозене в 2011 году, и земельные протесты в 2016-м. Однако тот масштаб, который приняли события в последнее время, обусловлен, на мой взгляд, во многом политическими особенностями текущего момента.
В отличие от Белвруси образа 2020 года и, вполне вероятно, России в более или менее отдалённом будущем, в Казахстане правящие элиты решили организованно отказаться от вечного идентифицирования первого президента Нурсултана Назарбаева с обществом и страной (хотя, как я много раз отмечал, для такого отождествления было куда больше оснований, чем в России или Беларуси).
К чему приведут протесты
Вспыхнувшие в начале января протесты вряд ли будут подавлены силой, как в Беларуси – казахские власти уже продемонстрировали готовность к диалогу, да и протестующие выставили своими главными требованиями уход с политической сцены Назарбаева и отставку правительства, которое до сего дня возглавлялось его ставленником Аскаром Маминым.
Смена премьера, главы службы безопасности и ряда других важных чиновников стала большой победой не только (и не столько) вышедших на улицы граждан, сколько президента Токаева. В стране досточно денег, а у правительства достаточно инструментов для того, чтобы демонстративно выполнить требования граждан, понизить цены на социально значимые товары, серьёзно "зачистить" ставленников Назарбаева среди республиканской элиты и в конечном итоге перераспределить основные финансовые потоки, которые нынешний президент контролировал далеко не в соответствующей его статусу мере.
Как профессиональный дипломат, Токаев не будет бегать с автоматом вокруг Ак-орды – с протестующими удастся договориться в обмен на давно назревшую ограниченную демократизацию. Назарбаев никуда не исчезнет, оставшись символической фигурой без каких-либо властных полномочий – но его близким придётся существенно умерить свои амбиции.
Казахстан, на мой взгляд, показывает сейчас всё то, к чему может привести управляемый транзит в авторитарной постсоветской стране – и подтверждает, что такой транзит не может обеспечить режима двоевластия.
Параллели
Во многом события в Казахстане напоминают (разумеется, в намного большем масштабе) российские протесты 2011 года – с той лишь разницей, что тогда президент Дмитрий Медведев не рискнул обратить их себе на пользу и не отправил правительство Владимира Путина и его приспешников в отставку (его, конечно, можно понять – никакого транзита в России в тот момент не предусматривалось, а глава государства был всего лишь местоблюстителем кремлёвского престола).
И поэтому казахстанские протесты ещё раз подтверждают: никакого транзита ни в Беларуси, ни в России не случится: здесь первые лица будут держаться за абсолютную власть любыми средствами и не уйдут в соответствие с какой-либо прописанной в законах процедурой.
Ну, и, конечно, из происходящего можно сделать ещё один урок, тоже немаловажный: население любой страны на каком-то этапе развития и в результате какого-то из поколенческих сдвигов перестаёт покорно соглашаться с тем, какую цену олигархи назначают на производимую или продукцию и какие налоги и пошлины собирает с них государство. И в некоторых случаях запускаемые таким образом процессы дорого обходятся расслабившимся элитам…
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