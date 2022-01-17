Чому продукти вже настільки дорогі. Тут є кілька категорій причин.

До теми Чому ростуть ціни на олію та як це загрожує світовій економіці

Політичні причини

Серед політичних причин найбільший вплив на світові ціни зараз мають обмеження на експорт чи імпорт продуктів і торгові війни.

Іншими словами, процес глобалізації призводив до здешевлення продуктів завдяки зниженню витрат на транзакції, але зараз він почав розвертатися в протилежний бік: держави підвищують мита, вводять різні види державного регулювання, збільшують запаси.

Все це призводить до зростання цін.

Макроекономічні причини

В світі надруковано дуже багато грошей. Інфляція в США, де понад 3% вже називали трагедією та гіперінфляцією, за підсумками року оцінюється в 7%. Отже, якщо у вас заощадження в доларі, то замість 100 на початку 2021 року зараз у вас реально лишилося 93.

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Все йде точно так, як я й прогнозував на початку пандемії! Відповідно, інфляція призводить до зростання цін і на продукти харчування!

Логістичні причини

У світі логістична криза. І поки що вирішити її не вдається. Зокрема, й продукти харчування доставити з однієї країни до іншої коштує все дорожче, і не завжди вдається.

Вартість транспорту протягом року зросла в 3 – 4 рази в середньому. І все це, звичайно, перекладається на ціни продуктів!

Галузеві причини розглядати не будемо. В багатьох галузях є окрема ситуація, що призводить, переважно, до зростання цін. Це тема для окремих великих досліджень по кожній галузі. Просто зафіксуймо це й перейдемо до головної причини…

Енергетичні причини

Енергетична складова зростання цін на харчі зараз має вже суттєвий вплив, але стане ключовою вже в цьому році. І про це я напишу окремо.

Зазначу лише, що зростання ціни на нафту та газ призводить прямо до зростання цін на цукор, кукурудзу та частину рослинних олій, і тягне за собою ціни на інші продукти в непрямий спосіб.

Як нафта вливає на ціни цукру та кукурудзи?

Дуже просто – через біоетанол. Чим дорожча нафта, тим вигідніше виробляти біоетанол і тим більше цукрової тростини та кукурудзи йде на це виробництво.

Непрямий вплив поясню на прикладі яблука – цей екзотичний продукт для багатьох країн, що експортують нафту, імпортується в більших обсягах, коли країна починає заробляти більше грошей від експорту енергоносіїв. Також є вплив через вартість логістики і вартість добрив. І ось тут про головне…

Зараз середня вартість добрив вже зросла на 70 – 80%. Причому найбільш зросли ціни на азотні добрива, що є основою для росту культур. В собівартості азотних добрив, до 80 – 90% – це витрати на природний газ! А він в Європі зараз в середньому в 10 разів дорожчий, ніж рік тому.

Відповідно, чимало виробництво азотних добрив просто зупинилися.

В той час, в собівартості виробництва тієї ж самої кукурудзи, вартість азотних добрив складає 30 – 40%! Кукурудза – це основа для виробництва кормів, а це, відповідно, впливає на ціни м'яса.

І це лише приклад однієї культури! Аналогічна ситуація й по інших. Що це означає? Це означає, що зараз, коли всі купують добрива під виробництво культур в 2022 році, багато хто зменшить використання добрив, особливо в небагатих країнах.

Чуда не буде – менше добрив = нижчий врожай

Чи можемо ми збільшити площу землі для виробництва? Ні, ба більше – площі постійно знижуються. Відповідно, в 2022 році в світі може зменшитися виробництво продуктів харчування!

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