Чому бізнесмен, який побив поліцію і прострелив пішоходу ногу, досі на волі

Півтора роки тому в Оболонському райвідділку поліції Києва стався резонансний випадок, коли бізнесмен побив поліцейських. Нещодавно цей же чоловік відзначився у ще одному інциденті – прострелив пішоходу ногу. Проте в жодному з випадків він не отримав відповідне покарання.

Патрульні поліцейські затримали дівчину, яка вела машину в стані алкогольного сп’яніння. Для оформлення протоколу її привезли в райвідділок поліції. За якийсь час їй на виручку приїхав її приятель, розбиратися з поліцейськими. Цим приятелем виявився такий собі Микола Щур – молодий столичний підприємець.

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Щур лаявся і кричав на поліцейських, вимагаючи від них випустити його приятельку. При цьому, Щур у виразах себе особливо не стримував, він нахабно спілкувався з правоохоронцями, нагадаю, в будівлі столичного райвідділку поліції.

Чому ж поліцейські не поспішають заспокоїти цього хулігана? Згодом, з’ясується, Микола Щур – віце-президент Федерації боксу Києва і людина, яка тісно пов’язана з київськими кримінальними колами. Зокрема, медіа раніше повідомляли, що він був причетний до жорстоких рейдерських атак на бізнес. Та входив до угрупування наближеного до екс-президента Януковича регіонала Юрія Іванющенка, більше відомого, як Юра Єнакієвський.

Останній, попри втечу Януковича, досі зберігає чималий вплив в Україні і тісно співпрацює з оточенням вже нинішнього президента. Може тому, знаючи, що перед ними не простий смертний, копи і поводились зовсім ніяково і трохи розгублено. Знущання Щура відбувається в присутності не менше як п’яти правоохоронців, які навіть не намагаються його фізично нейтралізувати.

Відчуваючи власну безкарність, Щур зрештою, переходить до відвертих погроз поліцейським. Втім, просто сваркою цей випадок у райвідділку так і не закінчився. Після образ та погроз, Микола Щур перейшов до фізичного "виховання" поліцейських, і вдарив одного з них в обличчя, внаслідок чого, патрульний Анатолій Денискін отримав перелам носа.



Микола Щур

Але, якщо ви думаєте, що ось тут терпіння копів луснуло і вони закували Щура в кайданки, то помиляєтесь. Знахабнілий молодик спокійно собі залишив будівлю райвідділку, і його ніхто не намагався затримувати. Більше того, поліцейське керівництво навіть намагалося приховати цю історію від громадськості. Про неї нічого не повідомлялося офіційно, і лише коли містом почали ширитися чутки про те, що "якийсь бандит побив поліцейського у відділку", очільники поліції крізь зуби таки підтвердили факт інциденту.

І лише після величезного публічного розголосу Щура знайшли і вручили йому підозру в нападі на поліцейського і завданні йому тілесних ушкоджень та змусили прийти до суду. Втім, суд відмовився заарештовувати цього з дозволу сказати підприємця, і Щуру присудили лише домашній арешт. І навіть той за кілька місяців змінили на особисте зобов’язання, тобто необхідність раз на місяць відмічатися у слідчого.

Чому я розповідаю про цю історію півторарічної давнини? Бо днями в центрі Києва сталася ще одна резонансна подія. Пішохід зробив зауваження водію люксового автомобіля "Майбах" за те, що той припаркувався на тротуарі, перекривши людям прохід. У відповідь, автовласник став погрожувати пішоходу і зрештою, вихопивши пістолет, прострелив йому ногу.

Цим водієм-стрільцем виявився Микола Щур. Який, перебуваючи на волі після побиття патрульного, так само особливо не стримує себе в способах спілкування з оточуючими. На щастя, поліцейським вдалося затримати Щура і після другого інциденту. Його знову привезли до суду.

Вгадайте рішення української Феміди? Знаючи про попередні подвиги цього діяча, чи наважилось українське правосуддя відправити Щура в СІЗО, щоб там він трохи охолов і хоч трохи відчув, що таке "покарання"? Зовсім ні. Голосіївський суд Києва присудів йому нічний домашній арешт.

Тобто, вдень він зможе вільно пересуватися містом і, не дай боже, когось взагалі вбити. Бо безкарність криміналу в нинішній Україні набула такого масштабу, що від неї потерпають не лише прості громадяни, а навіть правоохоронці.

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Тому що нинішня влада і є кримінал, і навпаки. В чому ми з вами ще раз сьогодні пересвідчилися.