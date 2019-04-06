Чому час летить швидше, коли ми стаємо старшими, – Daily Mail

Нові дослідження показали, що "ефект пришвидшення часу" з'являється через те, що мозок людини старіє.

Якщо вам здається, що з роками дні минають швидше, то знайте – у всьому винен ваш старіючий мозок, – пише Daily Mail. – Нове дослідження свідчить, наше сприйняття життєвого досвіду може змінюватися в міру того, як ми старіємо, і мозку потрібно більше часу для обробки нової інформації.

Коли ми були молодшими, мозок міг сприймати нові знання миттєво, що дозволяло йому обробляти більше за той же проміжок часу – тому здавалось, що дні тягнулися значно довше, ніж пізніше в житті.

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Про нову гіпотезу, яку запропонував дослідник Дьюкського університету, розповів журнал European Review,

– пише видання.

За словами професора університету Едріана Бежана, фізичні зміни наших нервів та нейронів грають важливу роль в нашому сприйнятті часу в міру того, як ми старіємо. З роками ці структури стають більш складними, і як наслідок їхній стан починає погіршуватись, вони створюють більший спротив електричним сигналам, які отримують.

Люди часто дивуються, наскільки багато вони пам'ятають про ті дні, що, здавалось, тривали вічність у молоді роки, – вказує Бежан. – Справа не в тому, що їх переживання були більш глибокими чи значними, просто вони оброблялися миттєво.

Згідно з гіпотезою дослідника, деградація цих ключових неврологічних характеристик призводить до зниження швидкості, з якою ми отримуємо та обробляємо нову інформацію. За словами Бежана, маленькі діти, наприклад, рухають очима значно частіше, ніж дорослі, тому що вони обробляють зображення швидше. Для людей похилого віку це означає, що за такий же проміжок часу обробляється менша кількість зображень і створюється враження, що події відбуваються швидше.

В молодості вам здавалось, що дні тривають довше, тому що протягом дня молодий розум отримує більше образів, ніж такий же розум у старості, – говорить Бежан.

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