Чому двом українкам, які отримали стипендії в США відмовили у візі

Гарвард, MIT, Пенсильванський університет – ці американські виші у топ-10 найперстижніших закладів світу. І там навчаються, зокрема й українці. Вже 35 дітей отримали повні стипендії від найпрестижніших американських шкіл та університетів. Однак цього року вперше таким щасливчика просто відмовили у візі.

Дівчата Інна та Тетяна повернулися з навчального табору Ukrainian Global Scholars. Благодійний фонд за гроші діаспори допомагає школярам вступити до закладів США. Саме ця мрія поєднала дівчат.

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"Я жила цим цілий рік і це було найголовнішою ціллю на найближчі 2 роки", – зазначила абітурієнтка з Волинської області, учасниця UGS Тетяна Торчило.



Тетяна Торчило

Після відмінного завершення середньої школи з відзнаками на олімпіадах і конкурсах, дівчата не вступали до українських вишів. А цілий рік ретельно готувались до навчання за океаном.

Часто ми писали до 4-ої і до 6-ої ранку есей, відправляла менторам потім писали знову їх. Потім писали інтерв'ю з 15 школами. Це дуже довгий і затяжний процес,

– наголосила Тетяна Торчило.

Зусилля доклали не марно. Дівчата опинились у п'ятірці американських стипендіатів. Таня, до прикладу, отримала єдине повне фінансувансування приватної школи Дженері в штаті Конектикут.

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Інні ж першій за всю історію Чеширської академії запропонували повне покриття навчання.

Це була моя величезна мрія. Ніколи не думала, що взагалі можу дозволити собі навчання в Америці, оскільки навчання за кордоном дуже дорого коштує,

– сказала абітурієнтка з Києва, учасниця UGS Інна Черняк.

Здавалося б труднощі вступу позаду, але не так сталось, як гадалось. Вперше за три роки степендіатам не дали віз.



Інна Черняк

"Казали, що причиною є недостатні звязки з Україною", – повідомила співзасновниця фонду UGS Юлія Сичкова.

Загалом американська віза для українців – неабияка проблема. Лише третина отримує бізнес-туристичну візу B, а візи обміну J для програми Work&Travel, відкривають лише 15% заявників. Втрутились у проблему й у посольстів України в США.

Натомість дівчата сподіваються, що нові листи підтримки збільшать їхні шанси таки здобути омріяну путівку на навчання, і вже втретє записались на візове інтерв'ю.